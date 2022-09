Literatur «Anna mag Oma und Oma mag Äpfel»: Das Kinderbuch der Eschenzerin Katrin Hofer Weber zum Welt-Alzheimertag Die Autorin Katrin Hofer Weber aus Eschenz hat ein Kinderbuch geschrieben, welches Kindern im Umgang mit Demenzerkrankten helfen soll. Jean-Marc Rossi 19.09.2022, 16.05 Uhr

Katrin Hofer Weber an der Steiner Schifflände. Bild: PD

Der Welt-Alzheimertag am 21. September erinnert an die zunehmende Anzahl Betroffener und ihre Angehörigen. Besonders für Kinder ist der Umgang mit dieser Krankheit herausfordernd. Wie geht eine Enkelin damit um, wenn die geliebte Oma auf einmal überhaupt nicht mehr auf die Zeichnungen reagiert, die sie ihr zeigt? Daran knüpft das im Bohem-Verlag erschienene Kinderbuch «Anna mag Oma und Oma mag Äpfel» an. Dessen Autorin Katrin Hofer Weber ist in Eschenz aufgewachsen und hat eine Schreibstube in Stein am Rhein. Als Sozialarbeiterin arbeitete sie bei Pro Senectute, wo sie unter anderem Freiwillige im Umgang mit Demenzerkrankten instruierte.