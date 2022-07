Wildhaus «Der Transport nach draussen dauerte fünfeinhalb Stunden»: So verlief die Rettung des verunglückten Höhlenforschers

Nach über 48 Stunden konnte am Mittwochnachmittag ein 40-jähriger Höhlenforscher aus einer Höhle oberhalb von Wildhaus gerettet werden. Der Mann war am Montag von einem Stein getroffen worden und verletzte sich an der Hüfte.