Kunst Diessenhofen widmet vier Tage ganz der Kultur Erich Milz und Fritz Franz Vogel haben in Diessenhofen ein viertägiges Kulturfestival organisiert. Die Veranstaltung bietet eine Bühne für bildende Kunst und Performance. Dieter Ritter 19.06.2022, 16.15 Uhr

Hermann Ritschard (mit Bart) erklärt, wie er mit analoger Fotografie Kunstwerke schafft. Fritz Franz Vogel, mit langen Haaren, neben Erich Milz sind die Organisatoren des Kunstfestivals. Bild: Dieter Ritter

Was als Tag der offenen Ateliers begann, bauten Erich Milz und Fritz Franz Vogel zu einem viertägigen Kulturfestival aus. Sie organisieren mit dieser Veranstaltung eine Bühne für bildende Kunst und Performance. Nie zuvor gab es in Diessenhofen einen vergleichbaren Anlass. Die Künstlerinnen und Künstler traten auf dem Platz vor dem Rathaus, im Unterhof, in der Rhyhalle und auf der Badi-Bühne am Rhein auf.

Am Freitagabend zog Martin Harzenmoser als Nachtwächter mit den Gästen durch die Altstadt. Das Paar Valea Völcker und Hannes Achim Langanky interpretierte die Geschichten aus Struwwelpeter. Mit Musikeinlagen, Tanz und Akrobatik spielten sie den Suppenkasper und den Zappelphilipp. Gerichtszeichnerin Linda Graedel zeichnete vor Publikum schnell und präzise ein Portrait. Der Jazz-Pianist Thomas Silvestri begleitete sie.

Vielseitige Musik und Tanzaufführung

Die Konzertreihe begann mit den Old Iron Stompers, die vor dem Rathaus traditionellen Jazz spielten. Am Samstag ging es weiter mit Blasmusik. Martin Schumacher spielte im Unterhof Renaissancemusik, die er für seine Bassklarinette umgeschrieben hatte. Dann wechselte er in die Badi, wo er mit Improvisationen auf verschiedenen Instrumenten das Publikum begeisterte. Am Sonntag trat er nochmals auf, wieder im Unterhof, mit orientalischer Akkordeon-Musik. Es gab auch echt schweizerische Musik: Vor dem Siegelturm spielte das Alphorn-Trio vom Stammertal.

Am Samstagabend war dann Show-Time in der Rhyhalle. Die Rocket Girls Dance Formation aus Basadingen zeigte Rock’n’Roll. Um 21 Uhr betrat Elvis Presley die Bühne. Mike Fitzner aus Diessenhofen hatte den King of Rock’n’Roll wieder zum Leben erweckt. Das Timbre der Stimme, die Bewegungen, die Frisur, das Kostüm – man wähnte sich sechzig Jahre in der Zeit zurück. Der Zugang zu allen Veranstaltungen war frei. Der Kulturpool Diessenhofen sowie zwei Stiftungen zur Förderung der Kultur und Sponsoren aus der Region Diessenhofen finanzierten den Anlass.