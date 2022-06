Berlingen: Genuss und Kultur am Multikulinarium

Kulinarik Von Jamaika in den Thurgau: Genuss und Kultur am Multikulinarium an der Stedi Das Berlinger Multikulinarium bietet zum 16-mal eine kulinarische Weltreise an. Ein Erfahrungsbericht. Margrith Pfister-Kübler 06.06.2022, 17.25 Uhr

Am Multikulinarium in Berlingen warteten viele Spezialitäten auf die Besucherinnen und Besucher. Margrith Pfister-Kübler

Ach doch, ich erinnere mich: am Berlingen Multikulinarium ist es immer «heiss», trotz Seefeeling. Auch am 16. Event, am Pfingstsamstag. Ich laufe durch die historischen Häuserreihen zur Stedi. Meine Nase schnuppert Eselsalami-Pizza. Wenn aus Feuer Geschmack wird, dann hat der Steinbildhauer Matthias Schneider seinen Holzbackofen auf seinem Lieferwagen ganz nah an der Strasse platziert und feuert ein für seine Spezialpizzen. Die Leute stehen Schlange. Wie gut, dass Schneider im Tessin für die «Eselinger», so der Übername der Berlinger, Eselfleisch geordert hat. Das Auge isst mit. Ich bestelle eine eselfreie Margherita. Extrem köstlich. Die Organisatoren, die Blickpunkt-Crew, ist in der grossen Besucherschar zu entdecken, mit strahlenden Augen.

Dann zieht es mich von Stand zu Stand: von Jamaika, Togo, Türkei, Mexiko, Marokko, Madagaskar, Frankreich, Thailand, Emmental, Köln, BRD, Spanien, Ungarn, «DDR», Kroatien, Griechenland und bis zu den Thurgau-Ständen. Überall Spezialitäten, die Appetit und durstig machen. In den Restaurants Schiff und Hirschen bietet sich Platz zum gemütlichen Sitzen und zum Zuschauen, wie die unzähligen Menschen bei den verschiedenen Nationen deren Spezialitäten testen, kaufen, geniessen und die Kochkünstlerinnen und Kochkünstler ausfragen nach Gewürzen aus aller Welt, nach Salzen bis zum feurig-scharfen Chili. «Unser Chili con Carne mit den zusätzlichen Saucen ist kinder- und schwangerschaftstauglich», berät die Köchin eine junge Frau.

«Ausverkauft schon kurz nach 13 Uhr», diese Auskunft bekomme ich an einem Stand mit orientalischem Fingerfood. Ich kann bei anderen noch die optische Komponente dieses Fingerfoods «aufsaugen» und tröste mich mit gefüllten Paprika am Kroatenstand. Mich beeindruckt, dass alles so konzipiert ist, dass der Gaumen-Wagemut für andere Kulturen geweckt wird. Das alles, auch die leckere Thurgauer Riesling-Suppe, kann das Internet nicht übernehmen. Fazit: Bravo, weiter so. Kulinarik mit Breitenwirkung.