Davids Lang Männergesang feiert Premiere in Frauenfeld

Konzerte David Langs Vokalensemble Männergesang feiert in Frauenfeld mit dem neuen Programm «Verführung» Premiere Wenn Eva rehabilitiert wird und James Bond sich am Wodka-Martini vorbeischüttelt: Der Mammermer Musiker und Komponist David Lang ist mit seinem Männergesang-Quintett auf Tour. Auftakt der Konzertreihe ist diesen Freitag im Rathaus Frauenfeld. 15.09.2022, 16.00 Uhr

Der letzte Männergesang-Auftritt im Rathaus Frauenfeld im Oktober 2021. Bild: Donato Caspari

Fünf Männer mit Klavier und Bass – nämlich David Lang, Simon Savoy, Jean-Pierre Dix, Reto Hofstetter und Chasper Mani – singen Lieder, in denen «Verführung» den Ton angibt. Dieses Quintett mit dem Komponisten und Musiker David Lang aus Mammern als Kopf nennt sich Männergesang und feiert diesen Freitag, 16. September, Premiere mit dem neuen Programm «Verführung». Konzertbeginn im Grossen Bürgersaal im Rathaus Frauenfeld ist um 20 Uhr. Weitere Auftritte finden in Amriswil, Weinfelden und Stein am Rhein statt.

James Bond schüttelt dabei mit Wodka-Martini vorbei, und die Femme fatale haucht sich durch den Konzertsaal. Tobsuchtsangefallene Kinder werden vom Migrosboden aufgehoben, wo sie sind, weil sie keine Süssigkeiten kriegen. Eva wird rehabilitiert, weil sie nichts dafür konnte, dass da im Paradies ein Apfel gehangen hat.

Aus der Prärie weht eine Melodie über den Marlboro-Mann herüber, vom Kiosk tönt es über den Loskauf und vor dem ehelichen Schlafzimmer dudelt ein Mann sein Verführungslied, weil es schon so lange her ist, da man ... Sie wissen schon. Lachen, sinnieren, geniessen, sich verführen lassen von Klängen, Düften und Rosenblättern: Das ist «Männergesang – Verführung». Die Presse schreibt über das Ensemble: «Stimmgewaltig bis leise, wodurch eine Aufführung von rarer Qualität entstand … Der stehende Schlussapplaus nahm geradezu ein demonstratives Ausmass an.» Das muss also schon was sein, das man hören sollte. (red)

Fr, 16. September, Rathaus Frauenfeld, 20 Uhr; Sa, 17. September, Kulturforum Amriswil, 20 Uhr; Fr, 23. September, Rathaus Weinfelden, 20 Uhr; So, 25. September, Kirche Burg Stein am Rhein, 17 Uhr. Abendkasse/Türöffnung: 19.30 Uhr (Sa)/16.30 Uhr (So). Eintrittspreis: 35 Franken. Reservation: www.davidlang.ch oder Telefon 076 325 29 34.