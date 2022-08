Kommunal Herdern wählt Gemeindebehörde und stimmt über Feuerschutzreglement ab Am 25. September haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Herdern einerseits über die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates ab 2023 und andererseits über die Revision des Feuerschutzreglements zu befinden.

Herdern mit seinem bekannten Schloss. Bild: Reto Martin

Die Botschaft mit den Stimm- und Wahlzetteln ist unterwegs in alle Briefkästen. Denn am 25. September stehen für das Stimmvolk in Herdern kommunale Wahlen und Abstimmungen auf dem Programm.

Für die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörde für die Amtszeit von 2023 bis 2027 stellt sich nicht nur Gemeindepräsident Ulrich Marti (SVP) für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Auch seine Kolleginnen und Kollegen im fünfköpfigen Gremium Silvia Butti, Thomas Horn, Mario Manhart (alle parteilos) und Franz Weber (Mitte) wollen es nochmals wissen. Meisterlandwirt und Jurist Ulrich Marti seinerseits führt die Herdermer Gemeindebehörde seit 2015.

Ulrich Marti, Gemeindepräsident Herdern. Bild: Mathias Frei

Nebst der Gemeindebehörde wählen die Stimmberechtigten ebenfalls die vier Personen in der Geschäftsprüfungskommission und die vier Urnenoffizianten. Einzig im Wahlbüro also gibt es eine neue Kandidatur, von Franziska Rogg. Nebst den offiziellen Kandidierenden können auch andere Personen gewählt werden.

Revidiertes Gesetz ersetzt jenes von 2010

Mit dem neuen, seit 2021 geltenden kantonalen Feuerschutzgesetz gelangt auch in Herdern die Revision des kommunalen Feuerschutzgesetzes zur Abstimmung. «Das Feuerschutzreglement regelt die Organisation und das Verfahren des Feuerschutzes in der politischen Gemeinde Herdern», heisst es dazu in der Botschaft. Das bisherige Reglement stammt aus dem Jahr 2010. Der Gemeinderat hat deshalb in Absprache mit der Feuerschutzkommission Herdern und dem Kommando der Feuerwehr Herdern das Feuerschutzreglement revidiert, inklusive gemeindespezifischen Anforderungen und Bedürfnissen.

Die wesentlichsten Änderungen gegenüber dem bisherigen Gesetz betreffen das Kaminfegerwesen, die Feuerwehrpflicht, die Befreiung davon sowie die Ersatzabgabe. Als Beispiel einer Anpassung wird das Dienstalter im neuen Gesetz um zwei Jahre erhöht, um auftretende Schwankungen im Mannschaftsbestand auffangen zu können. Es gilt neu bis zum vollendeten 52. Lebensjahr, die Pflicht kann aber bei aktiver Mitwirkung bereits im 50. Lebensjahr enden.