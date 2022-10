Rücktritt «Ich freue mich, wieder der normale Ueli zu sein»: Die Sphinx im Bundesrat tritt ab

Über seinen Rücktritt wurde viel spekuliert, doch am Ende überraschte er alle. Wie Ueli Maurer seinen Abgang verkündete, was er nun machen will – und weshalb er sich in seinem Büro mit den Putzfrauen besonders gut verstand.