«Bauchweh macht mir die Budgetierung»: Aleksandra Lindner will in den Stadtrat Steckborn, um den Steuerfuss zu senken

Am 19. Juni steht in Steckborn eine weitere Ersatzwahl in den Stadtrat an, bereits die fünfte während der laufenden Legislatur. Nebst Judith Kern kandidiert auch die parteilose Aleksandra Lindner. Die 43-jährige Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen und Vizepräsidentin der Sek will nebst ihrer Erfahrung auch mit ihrem Frauencharme punkten.