Kaltenbacher Weltraumkünstler will die Welt retten

Kaltenbach «Die Aussicht auf Erfolg war noch nie so gut»: Der Thurgauer Weltraumkünstler Arthur Woods arbeitet an einer Lösung für weltweit saubere Energie Vor fast 50 Jahren zog Arthur Woods aus Florida nach Kaltenbach. Der Weltraumkünstler arbeitet an einem Projekt mit, bei dem es um die Erhaltung der Erde geht. Mittels Solarsatelliten soll die Basis für ein unerschöpfliches Potenzial an sauberer Energie geschaffen werden. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weltraumkünstler Arthur Woods lebt seit 47 Jahren in Kaltenbach. Bild: Thomas Güntert

Das ist nicht Zukunftsmusik, sondern das Hier und Jetzt. Die Astrostrom GmbH aus Kaltenbach hat von der European Space Agency (ESA) den Auftrag erhalten, eine Machbarkeitsstudie über den Aufbau einer Energieproduktionsanlage im All zu erstellen. Der Weltraumforscher Arthur Woods hat analysiert, dass die Schweiz bis zum Jahr 2050 ein jährliches Energiedefizit von 114 Terawattstunden (TWh) aufweist, was der Leistung von 15 Kernkraftwerken entspricht. «Mit Wasser-, Wind- und terrestrischen Solartechnologien können die Energie- und Klimaziele nicht erreicht werden», sagt Woods.

In einer Fabrik auf dem Mond sollen mit Mondmaterial Solarsatelliten hergestellt werden. Autonome Roboter könnten aus Mondgestein Silicium, Aluminium sowie Eisen gewinnen und Glas produzieren. Die einzelnen Komponenten sollen dann an den etwa 58'000 Kilometer vom Mond entfernten «Earth Moon Libration Point 1» katapultiert werden, wo sie in der Schwerelosigkeit zum Solarsatelliten zusammengesetzt würden. Die Energie der etwa 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne soll in Form von Mikrowellen- oder Laserstrahlen über drahtlose Energieübertragung (Wireless Power Transmission) an eine Bodenstation auf die Erde geschickt werden, wo sie von einer grossen Empfangs- oder Gleichrichtungsantenne erfasst und in elektrischen Wechselstrom umgewandelt würde.

Skulptur an Bord der Raumstation MIR Der Weltraumkünstler Arthur Woods ist 74 Jahre alt und in der Nähe von Cape Canaveral, Florida, aufgewachsen. Er studierte Psychologie, Kunst und Literatur und jobbte im Kennedy Space Center. Am 16. Juli 1969 war der junge Universitätsstudent live dabei, als die Apollo 11 als erste bemannte Raumfähre zum Mond gestartet ist. Mit 27 Jahren kam Woods der Liebe wegen in die Schweiz, wo er seine wissenschaftlichen und technologischen Erfahrungen für seine künstlerischen Arbeiten nutzte. Im Jahr 1993 war seine Skulptur «Cosmic Dancer» für Forschungsarbeiten im schwerelosen Raum an Bord der russischen Raumstation MIR. Woods war selbst noch nie im Weltall. Er hatte in Stein am Rhein ein eigenes Atelier und die «Swissart», eine Plattform für zeitgenössische Kunst, aus der die Astrostrom GmbH entstanden ist. (gün)

Die Idee, mit Fotovoltaik-Satelliten im All Energie zu produzieren, ist über 50 Jahre alt und stammt aus den USA. «Die Aussicht auf Erfolg war noch nie so gut wie heute», sagte Woods. Eine neue Studie aus England rechnet mit Kosten von 16 Milliarden Franken für einen Satelliten mit zwei Gigawatt.

«Das ist in etwa vergleichbar mit den Kosten für ein Atomkraftwerk.»

Die grösste Herausforderung ist die Logistik

Es wären über 100 Raketen nötig, um die Teile der über 2000 Tonnen schweren Energiesatelliten mit mehreren Kilometern Durchmesser in fast 36'000 Kilometern Entfernung von der Erde in die geostationäre Umlaufbahn zu bringen. «Obwohl in der Raumfahrt die Kosten für Technik und Hardware in den letzten zehn Jahren bis zu 90 Prozent gesenkt werden konnten, gibt es noch keinen Markt dafür», sagt Woods. An der Machbarkeitsstudie sind der renommierte Weltraumarchitekt Andreas Vogler beteiligt sowie ein Weltraumingenieur, ein Student für Energie und Wirtschaft und ein Computergrafiker.

«Wenn wir unsere ‹Greater Earth Lunar Power Station› realisieren könnten, wäre das eine Basis für ein unerschöpfliches Potenzial an sauberer Energie für die gesamte Erde.»

Das sagt Woods. Er könnte sich vorstellen, das Projekt wie die Mondlandung innerhalb von zehn Jahren zu realisieren und betont, dass das irdische Leben nur durch das Zusammenspiel von Sonne, Erde und Mond möglich ist und dass es im unendlichen All kein vergleichbares Leben gibt. Woods sagt: «Der Erhalt der Erde ist entscheidend für die Weiterentwicklung des Lebens.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen