Gemeinde Sirnach feiert mit dem Summerfäscht ihren 25. Geburtstag

Jubiläum Farbige Burger und Fasnachtmusik am «Summerfäscht»: Sirnach feiert Während zwei Tagen feiert die Gemeinde Sirnach ihr 25-jähriges Bestehen mit dem «Summerfäscht». Musik, Verpflegung und ein Hubkran der Feuerwehr: Die Besucherinnen und Besucher konnten viel erleben. Christoph Heer 03.07.2022, 16.20 Uhr

Drei Besucherinnen des «Summerfäschts» in der Festwirtschaft. Bild: Christoph Heer

Zum 25-jährigen Bestehen der Gemeinde Sirnach ist das zweitägige «Summerfäscht» veranstaltet worden. Schon lange vor der Mittagszeit tummelten sich viele dutzend Besucher auf dem Areal des Schulhauses Grünau. Der Marktbetrieb lud ein, inne zu halten, sich zu verköstigen und Freunde zu treffen. Ob beim Türkischen Elternverein, dem Café Grüezi, beim Naturschutzverein, dem Egger Hobby Chor oder am Stand des hiesigen Turnvereins, überall bildeten sich Menschentrauben.

Gelächter hier, Diskussionen dort, eine Glace hüben, ein Konfettiburger drüben. Konfetti was? Genau, die Guggenmusik Voll-Gas-Chlöpfer sorgten mit ihren farbigen Hamburger für Aufsehen. Und wer es nicht gar so farbig mag, der schlenderte weiter. Etwa zum Stand des Fischereivereins und geniesst dort eine Portion Fischknusperli. Allmählich sind auch erste musikalische Klänge zu vernehmen. Es ist an dieser Stelle der Handharmonikaspielring der den Auftakt auf der Bühne im grossen Festzelt macht.

Nur die Mutigen gehen hoch hinaus

Der Feuerwehr-Hubretter auf dem Festgelände in Sirnach. Bild: Christoph Heer

Schon von weit her war der Feuerwehr-Hubretter erkennbar. Doch nur die Mutigsten wagten es auch, sich auf über 30 Meter in die Höhe befördern zu lassen. Bei dem herrlichen Sommerwetter war es ganz bestimmt ein besonderes Erlebnis, die Gemeinde Sirnach von oben zu betrachten. Die siebenjährige Isabell Fricker sagte:

«Ich hatte gar keine Angst auf 32 Metern über dem Boden. Es war cool, auf die vielen Dächern herabzuschauen. Ich sah einen Pool, Menschen und sogar ein Trampolin.»

Isabell Fricker, junge Besucherin des «Summerfäschts» in Sirnach Bild: Christoph Heer

Auch ihr Bruder, der vierjährige David, stimmte zu, er habe keine Angst gehabt. Wer lieber am Boden bleibt, der versuchte sich beim Fischen, im Tennis, oder auf einem Kunstrad. Die Möglichkeiten, etwas zu machen, waren fast grenzenlos. Mittlerweile hatten sich im Festzelt die Voll-Gas-Chlöpfer aufgestell – ein bisschen Fasnachts-Feeling im Sommer, das passt schon. Gefolgt von Auftritten des Radfahrervereins, dem Turnverein Sirnach und der Musikgesellschaft wird den Besuchern pausenlos etwas geboten.

Zudem sind viele Behördenmitglieder am «Summerfäscht» anzutreffen. Ob Gemeindepräsident Kurt Baumann oder Schulpräsident Urs Schrepfer – sie alle standen bereit, gaben Interessierten Auskünfte und vertieften sich zusehends in bedeutungsvolle Gespräche. Am Sonntag ging es dann etwas beschaulicher und ruhiger, aber nicht minder unterhaltsam, weiter. Der ökumenische Gottesdienst, der Jubiläums-Brunch oder die musikalische Umrahmung mit der Buure Musig – Sirnach mausert sich an diesem Wochenende ganz klar an die Spitze der Wohlfühl- und Partyoasen im Hinterthurgau.