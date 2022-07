Primar Eschenz feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Jubiläum Der Geschichte zum Trotz feiern: Primarschule Eschenz feiert ihr 150-jähriges Bestehen Ein provisorisches Museum, «Max und Moritz»-Theateraufführung und ein Spielparcours: Die Primarschule Eschenz feierte am Freitag ihr 150-jähriges Bestehen. In ihrer Ansprache erzählt Schulleiterin Manuela Florentin, dass es einst gar nicht denkbar war, dass die Katholiken und Reformierten schulisch zusammenarbeiten wollten. Christof Lampart Jetzt kommentieren 03.07.2022, 16.10 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler lauschen der Ansprache von Manuela Florentin. Bild. Christof Lampart

Wohin man auch am Freitagabend blickte – man sah auf dem Pausenplatz, auf der Fussballwiese und im Schulhaus nur eines: fröhliche Gesichter. Dabei hätten diese, wäre es vor über 150 Jahren nach dem Willen der Eschenzer Katholiken gegangen, das Jubiläum gar nicht feiern können. Denn wie Schulleiterin Manuela Florentin bei ihrer Begrüssungsrede unter dem riesigen Mammutbaum erklärte, «wollten die Katholiken in den 1860er-Jahren schulisch nicht mit den Reformierten zusammengehen».

Zwei Kinder am Jubiläumsfest der Primarschule Eschenz. Bild: Christof Lampart

Mehrere Anläufe scheiterten, obwohl selbst der Thurgauer Regierungsrat zu vermitteln versuchte. «Von katholischer Seite hiess es damals, dass die Reformierten sich finanziell zu wenig an der Schule beteiligen würden.» Während der konfessionelle Streit von damals genügend dokumentiert wurde, ist es hingegen absolut schleierhaft, weshalb es dann im Jahr 1872 doch mit einer gemeinsamen Primarschule in Eschenz funktionierte. «Da fehlen uns heute die Informationen», so Florentin.

Klar machte die Schulleiterin hingegen, was mit dem Reinerlös des Festes passieren wird: «Wir haben beschlossen, das Geld der Stiftung Pro Natura zu spenden. Denn Anfang des letzten Schuljahres haben wir beschlossen, dass wir den Nachhaltigkeitsgedanken in der Schule leben wollen. Die Kinder sollen wissen, dass sie nur eine Erde haben, und dass es sich lohnt, wenn man sich für Dinge wie Umweltschutz und den Erhalt von Biodiversität einsetzt.»

Abwechslungsreiche Festlichkeiten

Auch an Unterhaltung fehlte es am Freitagabend nicht. In der Schule fand sich ein kleines, provisorisches Schulmuseum, dass viele Seniorinnen und Senioren anlockte. Wer konnte heute noch die Sütterlinschrift an der Wandtafel lesen? Welches der vielen alten Schulbücher hatte man selbst noch gebraucht? Stoff für Diskussionen gab es auf jeden Fall zu Genüge.

Monika Weber, Schulpräsidentin Eschenz Bild. Christof Lampart

Die Familien schauten sich die herzigen «Max und Moritz»-Aufführung der Dritt- und Viertklässler an, während draussen die Mädchen und Buben die während der Projektwoche gebastelten Dinge verkauften, einen Spielparcours absolvierten oder der Schulband lauschten. «Wir wollten einfach ein ungezwungenes Fest für alle organisieren, bei dem sich die Menschen nach zwei Jahren endlich wieder begegnen können. Denn das hat uns schon ziemlich gefehlt, die Verbindung zu den Eltern und Ehemaligen», sagte Schulpräsidentin Monika Weber.

