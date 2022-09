Interview «Ich empfand die Herausforderung als recht easy»: Michael Rüttimann ist der Sieger der Hot-Chili-Challenge in Pfyn Ein scharfes Geburtstagsgeschenk: Durch Zufall ist Michi Rüttimann auf die Hot-Chili-Challenge in Pfyn gestossen. Da er scharfes Essen mag, zögerte der 50-Jährige nicht am Wettbewerb teilzunehmen. Den Sieg bezeichnet er als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Anja Kündig Jetzt kommentieren 04.09.2022, 16.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein oranger Chili im Garten von Chili-Züchterin Karin Dunkelmann. Bild: Kim Ariffin

Wie kam es zu Ihrer Teilnahme an der Hot-Chili-Challenge?

Das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich wollte ich gar nicht an der Hot-Chili-Challenge teilnehmen, es hat sich eher spontan ergeben. Meine Freundin hat mir zu meinem 50. Geburtstag zu Beginn des Monats einen Gutschein für eine Privatführung im Chili-Paradies in Pfyn geschenkt, weil ich gerne scharf esse. Die Inhaberin und Veranstalterin Karin Dunkelmann hat uns dann auf die Challenge hingewiesen. Eigentlich war ich an diesem Tag nur vor Ort, um mir alles anzusehen, Produkte auszuprobieren und einzukaufen. Doch dann sah ich die Flyer für die Challenge und dachte mir, wieso eigentlich nicht?

Michael Rüttimann, Sieger Hot-Chili-Challenge Bild: PD

Würden Sie sich als Chili-Junkie bezeichnen?

Nein, absolut nicht. Ich mag scharfes Essen und habe selber ein paar wenige Chili-Pflanzen zu Hause, aber mich als Junkie zu bezeichnen, wäre übertrieben.

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das Formular zur Selbstverantwortung hinsichtlich der Risiken für den Körper beim Chili-Verzehr unterschrieben haben?

Gedacht habe ich mir dabei nicht viel, aber ich habe geschmunzelt. Da ich regelmässig scharf esse, bin ich mir bewusst, dass Beschwerden auftreten können. Das Formular hat mich also nicht beunruhigt und ich dachte mir, wenn ich nicht weit komme, ist das auch nicht schlimm.

Was haben Sie gedacht, als die erste Schärfestufe vor Ihnen stand?

Ich habe mir noch einmal meine Gegnerinnen und Gegner angeschaut und gedacht, dass ich keine Chance habe. Neben mir sassen grosse, einschüchternde Kandidaten, aber härter im Nehmen waren sie deswegen nicht. Vor der letzten Schärfestufe waren wir nur noch zu zweit – und die Schärfeherausforderung machte mir nicht viel aus.

Welche Tipps würden Sie den Teilnehmenden einer Hot-Chili-Challenge geben?

Augen zu und durch. Den Chili nicht lange kauen, sondern schnell herunterschlucken und danach, sofern erlaubt, mit Wasser runterspülen. Ohne langes Überlegen ist es einfacher.

Wenn Sie in fünf Jahren auf diese Challenge zurückblicken, was wird Ihr erster Gedanke sein?

Isch lässig gsi, so richtig lässig! Und gerade ein passender Sieg nachträglich zum 50. Geburtstag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen