Karin Dunkelmann aus Pfyn veranstaltet die Hot Chili Challenge

Interview «Für den Notfall Milchprodukte, einen Sanitäter und eine Krankenschwester»: An der Hot-Chili-Challenge in Pfyn geht es um die Schärfe der Chili Karin Dunkelmann aus Pfyn veranstaltet am 28. August die Hot-Chili-Challenge. Es geht darum, wer die schärfste Chili essen kann. Der Anlass für Chili-Fans soll künftig jährlich stattfinden. Janine Bollhalder 18.07.2022, 16.15 Uhr

Karin Dunkelmann in ihrem Chili-Paradies in Pfyn. Bild: Kevin Roth (28.01.2021)

Essen Sie jeden Tag Chilis?

Ja, bei mir gibt es keine Saison. Ich habe ganzjährig Chilis. Mein idealer Schärfegrad ist daher auch sehr hoch.

Auf welcher Stufe beginnt die Hot-Chili-Challenge?

Wir beginnen den Wettbewerb mit dem Schärfegrad fünf, einer Jalapeño. Von da werden die Chilis Stufe um Stufe schärfer. Die Skala reicht von Null bis 10+++, das ist extrem scharf und kann man fast nicht mehr essen.

Servieren Sie den Teilnehmern die Chilis pur oder verarbeitet?

Karin Dunkelmann hält eine Chili-Pflanze. Bild: Kevin Roth (28.01.2021)

Die Chilis kommen frisch aus dem Garten und werden roh gegessen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aber jederzeit aussteigen. Ich werde sie auch beobachten und es gibt Pausen zwischen den Stärkestufen.

Wenn sich jemand überschätzt – was hilft gegen die Schärfe?

Milchprodukte helfen, die verteilen wir den Teilnehmern auch. Wir haben auch Magenschoner für den Notfall sowie einen Sanitäter und eine Krankenschwester vor Ort.

Was hat Sie motiviert, die Hot-Chili-Challenge zu veranstalten?

Die Schweizerinnen und Schweizer sind in Sachen Chili sehr interessiert. Aber im Vergleich zu anderen Ländern gibt es sehr wenige Events zum Thema. Das finde ich schade und mache mir täglich Gedanken, was ich diesbezüglich machen könnte. So bin ich auch auf die Idee gekommen und habe bereits bei der Vorankündigung sehr viele positive Reaktionen erhalten.

Der Schärfegrad der Chilis Mittels der Scoville-Skala kann die Schärfe der Früchte aller Paprikapflanzen bestimmt werden. Die Skala wurde 1912 vom amerikanischen Pharmakologen Wilbur Scoville entwickelt. Je schärfer eine Frucht ist, desto höher ist der Gehalt von Capsaicin. Dieser Stoff reizt die Schmerzrezeptoren der Schleimhaut und löst ein Schärfeempfinden aus. Bei einer Peperoni etwa werden zwischen 100 und 500 Scoville-Grad gemessen. Eine wildwachsende Chiltepin, die Urform der Chilis, liegt bereits bei 50’000 bis 100’000 Grad. Die schärfste Sorte, Carolina Reaper, kommt auf 2,2 Millionen Grad. (clk)

Planen Sie, die Hot-Chili-Challenge nun als regelmässiges Event beizubehalten?

Auf jeden Fall, ich möchte den Event künftig jährlich durchführen. Mit Einverständnis der Gewinner stelle ich sie dann auch auf den sozialen Medien vor. Am diesjährigen Anlass werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein T-Shirt bekommen und die Siegerin oder den Sieger bekommt noch einen grösseren Gewinn.

Worin liegt für Sie die Faszination für Chilis?

Es gibt tausend Sorten Chili. Es gibt sie für Leute, die gerne scharf essen, aber auch für jene, die es weniger scharf mögen. Das Spektrum ist sehr breit; süss, bitter, scharf, mild, würzig oder rauchig. Ausserdem ist die Chili sehr vielseitig, das macht sie interessant.

Die Chili-Produkte macht Karin Dunkelmann ausschliesslich mit selbst gezogenen Chilis. Bild: Kevin Roth (28.01.2021)

Welches ist Ihre Lieblingssorte?

Zum einen die Jalapeño. Der Schärfegrad liegt im mittleren Bereich. Man kann sie einfach von Strauch nehmen und vernaschen. Die Jalapeño ist saftig, fleischig und fruchtig. Dann mag ich auch die rote Bhut Jolokia. Das ist eine sehr scharfe Chili. Normalerweise schmecken die Scharfen einfach nur nach Karton, das finde ich absolut eklig. Aber diese Sorte schmeckt fruchtig, manche sagen, sie hat in getrockneter Form den Geschmack einer Passionsfrucht oder von Beeren.

Wie viele Chilis haben Sie in Ihrem Garten?

Inzwischen rund 1300 Pflanzen aus 300 Sorten. Für die Produkte, die ich herstelle, verwende ich ausschliesslich eigene Chilis. Viele davon überwintere ich. Bis aufs Schlafzimmer ist mein komplettes Haus voll mit Chilis, vom Keller bis in den Dachstock. Mein Mann akzeptiert das, er ist auch ein Chili-Fan, isst aber lieber im mittleren Schärfebereich.