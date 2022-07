David Lang aus Mammern hat Sommerhit gelandet - mit Berner Stimme

Interview «Der Thurgau ist meine Heimat und liegt mir am Herzen»: Musiker und Komponist David Lang aus Mammern landet einen Sommerhit, gesungen mit einer Bernerin «Heimat» heisst der Sommerhit von David Lang. Im Interview erzählt er, wieso er das Lied unter anderem mit der Bernerin Marisa Jüni singt, warum das Radio dafür auf ihn zugekommen ist und wie die Aufnahme in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld sein Nervenkostüm strapaziert hat. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 25.07.2022, 11.30 Uhr

David Lang bei einem Auftritt mit dem Thurgauer Festchor in Weinfelden. Bild: Reto Martin (01.05.2022)

David Lang, warum singt in Ihrer Liebeserklärung an den Thurgau eine Bernerin mit?

Grundsätzlich ist «Heimat» – wie der Name schon sagt – eine Liebeserklärung an die Heimat jedes einzelnen. Das Lied bezieht sich also nicht ausschliesslich auf den Thurgau. Es hat mich ausserdem sehr gefreut, wieder gemeinsam mit der Berner Sängerin Marisa Jüni im Duett zu singen. Wir haben bereits öfters zusammen gearbeitet, zudem hat sie in beiden bisherigen Musicals der Bühne Mammern mitgewirkt und wird auch beim «Schacher Sepp» wieder dabei sein.

Namensänderung für Musicals im Zirkuszelt David Lang ist Begründer des seit 2011 existierenden Festivals «Mammern Classics», das wie auch der dazugehörige Trägerverein diesen April zu «Bühne Mammern» umgetauft worden ist. Seit 2016 organisiert der Verein Musicals in einem jeweils extra hierfür aufgestellten Zirkuszelt in Mammern, zuvor standen klassische Konzerte im Vordergrund. «Da der Fokus des Vereins bereits seit längerer Zeit nicht mehr auf klassischen Konzerten liegt, ist es zu einer Namensänderung gekommen», erklärt Lang. Im Juni 2023 wird das neue Musical «Schacher Sepp» aufgeführt. «In diesem geht es um schrullige Dorfbewohner in einem Vergnügungspark, ein lang gehütetes Geheimnis und um eine Auferstehung», verrät Lang, der zusammen mit Christina Schäfer die Produktionsleitung innehat. (vst)

Was bedeutet Heimat für Sie?

Für mich hat Heimat klar einen geografischen Aspekt. Das hat mir meine Zeit in Berlin gezeigt, wo ich bis 2017 drei Jahre gelebt habe, um als freischaffender Musiker arbeiten zu können. Mir ist in Berlin klar geworden, dass ich Europäer und Schweizer, aber vor allem Thurgauer bin. Der Thurgau ist meine Heimat und liegt mir am Herzen.

David Lang, Komponist und Musiker aus Mammern. Bild: Andrea Stalder

Warum der Thurgau?

Ich bin im Thurgau aufgewachsen und habe hier Familie und Freunde. Wir leben in einem wunderschönen Kanton, mit viel Grün und einem wundervollen See. Seit Kindheit berührt mich übrigens auch das Thurgauerlied ganz besonders. Diese Hymne auf den Thurgau ist einfach toll.

Dann haben Sie «Heimat» sicherlich irgendwo am Ufer des Bodensees geschrieben, oder?

Nein, nicht am idyllischen Bodensee, sondern in der Grossstadt Berlin. Mir ist aufgefallen, dass die in Deutschland lebenden Schweizer ein stärkeres Heimatgefühl haben, als die Schweizer in der Schweiz. Deshalb hatte ich die Idee für dieses Lied. Seit sechs Jahren begleitet mich «Heimat», und ich singe das Lied immer noch wahnsinnig gerne. Dessen Aufbau ist eigentlich sehr einfach, aber es ist so tief und echt.

«Heimat» von David Lang feat. Marisa Jüni. Video: Youtube

Sie haben das Lied also bereits 2016 verfasst. Warum ging es so lange, bis es zur Veröffentlichung kam?

Zunächst hatte ich «Heimat» nur für mich als Musiker geschrieben. Im Frühling dieses Jahres habe ich das Lied aber aufgepeppt, um dieses auf der Konzerttour mit dem Thurgauer Festchor aufzuführen. Ich habe die Komposition neu arrangiert, indem ich nebst dem Chor auch zusätzliche Instrumente und die Berner Sängerin Marisa Jüni integriert habe. Aber wenn der Leiter der Musikredaktion vom Radio SRF Musikwelle nicht auf mich zugekommen wäre, wäre es wohl nicht zur Aufnahme von «Heimat» gekommen und einfach bei den Aufführungen in den Konzerten geblieben.

Das Radio ist auf Sie zugekommen?

Ja. Und es hiess, dass das Lied sehr radiotauglich sei. Das brachte mich ziemlich ins Grübeln, da eine professionelle Aufnahme kostspielig ist. Aber nur wenn es eine solche Aufnahme gäbe, könnte das Lied ins Radio kommen. Ich habe mich dann letztlich dafür entschieden und trommelte in einer spontanen Aktion 60 Chorsängerinnen und Chorsänger, sechs Musikerinnen und Musiker, den Tonmeister und Marisa Jüni in der Frauenfelder Stadtkirche zusammen.

Und das hat tatsächlich geklappt?

Das hat mich auch erstaunt. Aber ja, alle haben es sich irgendwie eingerichtet. Es war ein ziemlicher Nervenkitzel. Wir hatten nur diesen einen Abend, an dem die Aufnahme klappen musste. Da wir live aufgenommen haben, durften keine gröberen Fehler passieren, da ansonsten die ganze Aufnahme ruiniert gewesen wäre. Und dann ist auch noch alles gefilmt worden, damit es ein Video zum Lied gibt. Ich freue mich noch immer, dass schliesslich alles reibungslos verlaufen ist und «Heimat» nun tatsächlich im Radio zu hören und im Internet zu finden ist. Ich bin gespannt, wie das Lied ankommt – vielleicht wird dieser ja sogar zu einem Thurgauer Sommerhit.

