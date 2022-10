Immobilien Historisches Schloss mit Kapelle, viel Land mit Weiher und Pferdeställen: Klingenberg in Homburg sucht neue Schlossherrschaft Rarität mit Geschichte und vielen Zukunftsoptionen: Unter diesem Titel soll das Schloss Klingenberg mit über 1000 Quadratmetern Wohnfläche und 2,65 Hektaren Land verkauft werden. Der Preis liegt zwischen acht und zwölf Millionen Franken. Das gehört alles dazu. Samuel Koch Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Historisches Schloss mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche und 26’500 Quadratmetern Land: Klingenberg bei Homburg. Bild: Donato Caspari

Ein Traum für Liebhaber: Wohnen und mehr im historischen Schloss. Diesen Titel trägt eine Anzeige im Internet zum Schloss Klingenberg in der Gemeinde Homburg, das sich zwischen Wiesen, Wald und Weiher in die lieblich-sanfte Landschaft auf dem Seerücken einbettet. Die Geschichte des historischen Schmuckstücks an der Klingenbergstrasse, das derzeit zum Verkauf feilgeboten wird, reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert.

In der Anzeige im «Residence», einer Beilage der «NZZ am Sonntag», vor wenigen Tagen wird das Schloss Klingenberg als Rarität mit Geschichte und vielen Zukunftsoptionen beschrieben, zu dem nebst dem Schloss mit Kapelle viel Land mit Wald, der Schlossweiher, ein idyllischer Garten, Stallungen für mögliche Pferdehaltungen sowie viel Platz für diverse Nutzungen, von Wohnen über Gastronomie, Freizeitbetrieb oder Institutionen gehören.

Alles anzeigen

Alleine die Wohnfläche beträgt zirka 1000 Quadratmeter, die sich über den West- und Südflügel erstreckt. Direkt angebaut befindet sich die Kapelle. Das gesamte Grundstück zieht sich über rund 26’500 Quadratmeter mit Wiese, Wald und Weiher. Südlich der Strasse stehen Scheune, Stall und Remise, Parkplätze sowie die Obstbaumwiese.

Schloss Klingenberg südlich von Homburg (im Hintergrund). Bild: PD

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hingegen nicht zum Grundstück gehören das Ökonomiegebäude und das Wohnhaus mit Garage nebenan sowie das südlich der Strasse liegende Ausbildungszentrum. Letzteres liegt im Eigentum des Verbands Thurgauischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, der auf Schloss Klingenberg Kurse organisiert.

Übersichtsplan von Schloss Klingenberg mit den dazugehörigen Gebäuden mit Sicht von Westen. Bild: Printscreen

Drei Brände und jeweilige Wiederaufbauten

In der Dokumentation der Walder Immobilien AG mit Hauptsitz in der zürcherischen Goldküsten-Ortschaft Zollikon liegt der Preis für «die einzigartige Preziose» zwischen acht und zwölf Millionen Franken. Nicolas Schnetzer als zuständiger Immobilienmakler bei Walder ist für detaillierte Fragen zum Objekt nicht zu erreichen.

Also vertieft sich der Blick ins Dokumentationsdossier von Schloss Klingenberg, das im Kulturgüterinventar des Bundes, in der Schutzliste des Bundesamtes für Kultur sowie im Schutzplan Natur- und Kulturobjekte der Gemeinde aufgeführt ist. Die kantonale Denkmalpflege stuft das Schloss in ihrem Hinweisinventar als besonders wertvoll ein.

Historisches, undatiertes Foto von Schloss Klingenberg mitsamt der Kapelle. Bild: PD/kantonale Denkmalpflege

Die Ursprünge von Schloss Klingenberg reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert, nach mehreren Bränden wurde es zuletzt 1772 neu aufgebaut. So schreibt etwa die Gemeinde Homburg über ihre Sehenswürdigkeit:

«Im Jahr 1444 wurde die Burg samt Mühle, Torggel und Stadel niedergebrannt.»

Der Wiederaufbau sei mit einer Restaurierung und Erweiterung verbunden gewesen. Das Schloss und die noch unvollendete Kapelle seien 1695 erneut von einer Feuersbrunst heimgesucht worden. Nur wenige Tage später startete wiederum der Wiederaufbau. Ein letztes Mal brannte es auf Schloss Klingenberg 1772.

Einblick in die Kapelle mit Baujahr 1694. Bild: PD

3,6 Meter hohe Decken mit Stuckaturen

Heute umfasst das von zwei Seiten von einem Wassergraben umgebene Schloss einen West- und einen Südflügel. Im westlichen Teil liegt der Wohnbereich mit seinen mindestens 18 Zimmern, aufgeteilt in eine Wohnung mit zehn und eine mit 3,5 Zimmern, drei Gästezimmern mit Bad und «unendlich viele Nebenräume», wie der Dokumentation zu entnehmen ist.

Bilder aus dem Wohnbereich im Westflügel.

Grosse Sprossenfenster sorgen für viel Licht, 3,6 Meter hohe Decken mit Stuckaturen für «viel Spielraum und behagliches Wohnambiente mit Charakter». Letztmals in Teilbereichen renoviert wurde das Schloss Klingenberg im Jahr 2005. Dennoch biete sich viel Potenzial für eigene Gestaltungswünsche. Daher steht im Dossier die passende Frage: «Was würden Sie tun, wenn Sie Schlossherr/-in wären?»

Im Südflügel führt der Eingang durch die Schlossküche in den ehemaligen Gasthof mit grossem Speisesaal und Decken aus Rokoko-Stuck. Im Obergeschoss ist ein Ballsaal mit Bühne untergebracht. Zum Anwesen gehören zudem ein historischer Weinkeller sowie Wald- und Landwirtschaftspartellen mit Pferdestallungen.

Der Ballsaal mit Bühne im Südflügel. Bild: PD

Seit 2005 in Besitz der Hamburgers

Die jetzigen Eigentümer Christoph Herbert Maria Hamburger und Cordula Katharina Dietrich Hamburger, die das Schloss Klingenberg seit 2005 besitzen, sind laut Nachbarn nach Südengland gezogen. Der ehemalige Neurochirurg und Chefarzt des Herz-Neuro-Zentrums in Kreuzlingen sowie die Musikerin, Malerin und Plastikerin waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Was in der Anzeige nicht fehlen darf, ist der aktuelle Steuerfuss der politischen Gemeinde Homburg. Dieser liegt derzeit bei 55 Prozent. Und in Klammer steht: ohne Kirchensteuer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen