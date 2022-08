Reportage von der Hot-Chili-Challenge in Pfyn

Jalapeños, Schweiss und Tränen: Eine Reportage vom Chili-Wettessen in Pfyn

Am Sonntagnachmittag haben sich 15 Mutige an die Hot-Chili-Challenge gewagt. Im Chili-Paradies von Karin Dunkelmann in Pfyn haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene scharfe Chilis probiert.