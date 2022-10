Hochzeitsfestival «Eine Welt für Verliebte»: Livia Rieder organisiert erstes Hochzeitsfestival im Greuterhof in Islikon Es wird romantisch im Greuterhof. Am Wochenende vom 29. und 30. Oktober findet in Islikon zum ersten Mal eine Hochzeitsmesse mit 40 Ausstellenden statt. Die Organisation dafür liegt bei Livia Rieder. Anja Kündig 19.10.2022, 16.15 Uhr

Willkommenschilds für eine Hochzeit. Bild: PD

Ja, ich will. Diesen Satz hat Livia Rieder vom Greuterhof in Islikon bereits oft gehört. Die gelernte Hochzeitsplanerin kennt sich mit den nötigen Vorbereitungen und den Abläufen von Hochzeiten aus. Mit dem Liv's Hochzeitsfestival bietet Rieder einen Einblick in die Welt von Tüll und Tränen. «Regionale Anbieter erhalten die Möglichkeit, Interessierten ihr Sortiment zu präsentieren», sagt Rieder. Liv's Hochzeitsfestival verwandelt den Greuterhof in eine Welt für Verliebte.