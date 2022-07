Hitzewelle: Fische an Thur und Rhein brauchen Ruhe und Kühle

Hitzewelle Cool bleiben und möglichst keinen Stress: Im Bezirk Frauenfeld brauchen das die Fische an Thur und Rhein, um zu überleben Die aktuelle Hitzewelle setzt den Fischen zu. In Diessenhofen ist am Geisslibach bei der Mündung in den Rhein ein Netz als Sonnenschutz gespannt worden. Und an der Thur bei Frauenfeld gibt es neu eine Ruhezone für Fische, wo das Wasser kälter ist. Diese Massnahmen schaffen kurzfristig Abhilfe. Das Hauptproblem aber bleibt: die tiefen Wasserstände. Mathias Frei/Ernst Hunkeler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 11.30 Uhr

Der abgedeckte Bereich des Geisslibachs kurz vor der Mündung in den Rhein. Im Hintergrund der Unterhof. Bild: Ernst Hunkeler

Es sieht nicht gut aus. Und zumindest kurzfristig wird es nicht besser. «Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Tagen noch verschärfen wird», sagt Roman Kistler. Er ist Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau und spricht von der immer ungemütlich werdenden Lage für die Fische in den stehenden und fliessenden Gewässern im Thurgau.

Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Im schlimmsten Fall werden Notabfischungen durchgeführt.»

Das heisst: Fische werden abgefischt und nach Möglichkeit in demselben Gewässer in einer kühleren Region wieder ausgelassen. Im Oberlauf der Murg habe heuer bereits eine Abfischung stattgefunden, sagt Kistler. Das sei aber auch dem Umstand geschuldet gewesen, dass in besagtem Bereich das Wasser versickere und unterirdisch weiterfliesse.

Situation bei Seen und grösseren Weihern noch nicht dramatisch

Es gebe nur wenige Massnahmen, um den Fischen das Leben in der aktuellen Hitzewelle zu erleichtern, sagt Kistler. Denn das ursächliche Problem – der tiefe Wasserstand – lasse sich damit nicht lösen. Die Situation in Seen und grösseren Weihern sei noch nicht dramatisch. Dort gebe es meist in der Tiefe kühlere Regionen. Bei Fliessgewässern sehe es aber aufgrund des tiefen Wasserstands überall ähnlich schlecht aus. Was kann man also machen?

Bei der Rohrerbrücke von der Frauenfelder Seite aus: vorne der abgesperrte Ruhebereich für Fische, wo es kälter ist. Bild: PD/Fischereiverein Frauenfeld

Eine Möglichkeit ist ein Sonnenschutz, damit sich das Wasser nicht aufheizt. Diese Massnahme kam in Diessenhofen bei der Mündung des Geisslibachs in den Rhein zum Tragen. Die Abdeckung gibt den Fischen zugleich einen Rückzugsort. Oder man scheidet in Fliessgewässern, wo es kühlere Bereiche etwa durch Zuflüsse gibt, Ruhezonen aus, wo nicht gebadet werden soll. So geschehen an der Thur bei der Rohrerbrücke in Frauenfeld. Kistler sagt:

«Unsere Erfahrung ist, dass Fische aktiv diese kühleren Bereiche suchen.»

Im Rhein flossen nur noch 277 Kubik pro Sekunde statt deren 600

In Diessenhofen eben versucht man nach Kräften, den widrigen Umständen zu trotzen. Die Abflussmenge des Rheins betrug am Sonntag gerade mal noch 277 Kubikmeter pro Sekunde – dies bei einem mittleren Sommerwert von 600 Kubik pro Sekunde. Dieses Manko wiederum begünstigt hohe Wassertemperaturen, die ebenfalls am Sonntag 24,4 Grad erreichten. Beide Faktoren haben nicht nur aber auch in den Diessenhofer Gewässern massive Auswirkungen: Der Gondelhafen zwischen dem Geisslibach und dem Rhein liegt mehr oder weniger verwaist da. Um wieder die sprichwörtliche Handbreit Wasser unter dem Kiel zu bekommen, mussten die dort beheimateten Boote zeitlich befristet auf Ausweichplätze unter- und oberhalb des Pontonierdepots, am Schwaderloch und westlich der Schifflände umparkiert werden.

Screenshot des Facebook-Beitrags zur Fischruhezone in der Thur. Bild: PD

Doch schlimmer als die Freizeitkapitäne trifft es die auf einen kühlen Rhein angewiesenen Fische. Vor allem die Äschen, von denen in den diversen Trockenjahren seit 2003 schon unzählige verendeten, sind wieder gefährdet. Denn sie geraten bei Wassertemperaturen ab 25 Grad in akute Lebensgefahr. In diesem Rheinabschnitt hat der Hitze-August 2018 geschätzte 90 Prozent der Äschen ausgelöscht. 2003 war es sogar noch schlimmer. Damals waren 97 Prozent der Population betroffen.

Um den Tieren wenigstens einen einigermassen kühlen Rückzugsort anzubieten, haben die Diessenhofer die untersten etwa 150 Meter des Geisslibachs vor dessen Mündung in den Gondelhafen mit einem riesigen Sonnenschutz aus grünem Gewebe beschattet. Laut Aussage von Fischern sollen die bedrohten Äschen, Forellen und andere Rheinbewohner das Schattenareal dankbar angenommen haben. Und um schliesslich auch den Bootsplatzmietern aus der Patsche respektive zu einem höheren Wasserstand zu verhelfen, wurde zu Wochenbeginn der Gondelhafen ausgebaggert.

Frauenfelder Fischereiverein hat Ruhezonen für Fische eingerichtet

In der Thur bei Frauenfeld hat der Fischereiverein Frauenfeld in Zusammenarbeit mit der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung bei der Rohrerbrücke einen Ruhebereich eingerichtet. Bänder markieren den Bereich, wo nicht gebadet werden soll. An dieser Stelle münden die Murg und der Binnenkanal in die Thur. Auf Facebook schreibt der Fischereiverein:

Beschilderung in der Thur bei der Rohrerbrücke. Bild: PD/Fischereiverein Frauenfeld

«Die aktuell leider wieder sehr hohen Wassertemperaturen belasten die ohnehin schon gefährdeten Flussfische enorm.»

An der Thur führe der Fischereiverein Frauenfeld diese Massnahme schon seit mehreren Jahren durch, sagt Roman Kistler. Die Fische fänden in diesen Zonen Ruhe und kühleres Wasser vor. Auf Schildern ist zu lesen: «Geben Sie unseren Fischen eine Chance!» Und es wird gebeten, die abgesperrten Bereiche nicht zu betreten.

