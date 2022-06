Herderen: 97 Kinder und Jugendliche im Pfingstlager

Herdern Pfingstlager der Jungscharen: Gemeinschaft bei Spiel und Spass 97 Kinder und Jugendliche der Thurgauer Jungscharen erlebten drei abwechslungsreiche Tage im Pfingstlager mit Plachenvolleyball und «Activity». Das Thema dabei: «For King & Country – Daniel». Manuela Olgiati 06.06.2022, 17.20 Uhr

Spiel und Spass am Pfingstlager der Jungscharen. Bild: Manuela Olgiati

Am diesem Pfingstlager (Pfila) geht es um Identität. Ein fröhliches Miteinander mitten in der Natur. Bei Gelände- und Waldspielen messen sich gegen 100 Jugendliche auf dem Lagerplatz oberhalb von Herdern. Plachenvolleyball und «Activity» sind beliebt – und das funktioniert im Pfila ohne Handy. 70 Leiterinnen und Leiter stehen im Einsatz. Es sind drei abwechslungsreiche Tage zum Thema «For King & Country – Daniel». Vermittelt werden an diesem Abenteuer biblische Geschichten, Bewegung und Sport sowie Kulinarik.

Den Lagerplatz betreten Besucher durch das Eingangstor von Babylon. Markus Haubenschmid, ein ehemaliger Leiter der Jungschar Müllheim, sprach im Plenum von Daniel, der nach einer langen Reise in Babylon ankam und sich dort anpassen musste. Er bekam einen neuen Namen, doch er weigerte sich, Fleisch zu essen, das vorher den Götzen geopfert war. Er ass Gemüse und trank Wasser und blieb seiner Gesinnung treu.

Marianne Bachmann, die Hauptleiterin am Pfingstlager in Herdern. Bild: Manuela Olgiati

Marianne Bachmann, die Hauptleiterin an diesem Pfila sagt:

«Die Kinder erleben die Gemeinschaft und gewinnen Freunde.»

Den Jungschärlern sind christliche Werte wichtig. Das Pfila steht unter dem Patronat der BESJ, dem Bund der evangelischen Schweizer Jungscharen. Am Sonntag stehen Fragen, wer Gott ist, im Zentrum und am Montag Andachten, die Jugendliche mitgestalten. Am Pfila gibt es auch Lagerfeuer und Gesang.

In den Waldküchen kochten die Teams am offenen Feuer für neun evangelische Jungscharen von Aadorf, Bichelsee-Balterswil, Felben, Frauenfeld, Klingenberg, Müllheim, Sirnach, Steckborn und Weingarten. Sie haben eine bunte Zeltstadt aufgebaut. In einem Zelt gibt es Lesestoff, Rätsel und Seelsorge für Fragen rund um Bibel oder Persönliches. Mit der Jungschar verbindet Leiter Timon Fischer der Frauenfelder Jungschar Erinnerungen. Er sagt:

«Ich nahm schon als Kind an Lagern teil.»

Am Samstag leitet er zusammen mit Freunden Geländespiele. Das Lagerleben begann für die Teenies zwischen neun und 14 Jahren bereits am Samstag. Am Sonntag kamen die Eltern zu Besuch. Im grossen Gemeinschaftszelt fanden die jungen Abenteurer und Gäste Schutz vor dem Regen.