Wein- und Gourmetwanderung durchs Seebachtal

Wein Gourmets brauchen gute Schuhe auf der Wein- und Gourmetwanderung Seebachtal Weinfreunde erwanderten am Sonntag über sechs Stationen das Seebachtal. Manuela Olgiati 12.06.2022, 16.10 Uhr

Hanspeter Zehnder, Huttwilens ehemaliger Gemeindepräsident, OK-Chef Werner Dickenmann, Hüttwilens Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli und ihr Ehemann Martin Köstli stossen an. Bild: Manuela Olgiati

Die Kombination von Wandern und Kulinarik kommt bei den Gästen an. An diesem heissen Sommertag am Sonntag sind viele Wanderer aus der Region und der Schweiz, auch aus dem Ausland im Seebachtal unterwegs, junge und ältere. Mittendrin Fachgruppen, die Jungen Weinfreunde Nordostschweiz tragen Shirt mit Aufdruck. Unverkennbar auch das Team vom heimischen Gutsbetrieb Engel, das sich wandernd mit Gleichgesinnten trifft.