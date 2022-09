Glosse Eine Torte mit 500 Kerzen – Thurgauer Turmspatz feiert besonderes Jubiläum Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel mit seinem Haus am See in Eschenz, der Berlinger Maler Adolf Dietrich und der schnauztragende Seebär Hansjörg Lang: Sie alle waren Teil der ersten 500 Turmspatz-Kolumnen, welche die Lokalredaktion Frauenfeld und Untersee der «Thurgauer Zeitung» in den letzten Jahren mit anonymen Autoren abdruckte. Jetzt erhält der Turmspatz eine Torte und blickt zurück. 08.09.2022, 16.15 Uhr

Ein gezeichneter Haussperling, besser bekannt als Spatz. Bild: Duncan1890/Digital Vision Vectors

«Was machst du?» Meine Frau Turmspatz zeigt auf die Bilder, die ich auf unserem Esstisch ausgelegt habe. «Ich schaue zurück auf 500 Kolumnen in dieser Zeitung», erkläre ich. Sie greift sich Papst Benedikt, Sepp Blatter und Angela Merkel heraus. «Mit mehr oder weniger Getöse abgetreten», sage ich, «die und viele andere, über die ich geschrieben habe.» Ich lege einige Lokalmatadoren dazu. «Walter Sommer aus Diessenhofen und Roger Forrer aus Steckborn durften sich noch Stadtammann nennen, bevor sie in den Unruhestand überwechselten. Neben diesen sind viele Politiker im Schnellgang von ihrem Posten verschwunden, vor allem hier in Steckborn.» «Durchgehalten», sagt meine Frau, «haben die Gemeindepräsidentinnen, die ohne Aufhebens einen guten Job machen.»

Sie holt Bilder der Damen Frei, Dähler, Signer und Mancuso aus dem Haufen. «Unser Städtchen lieferte immer wieder gute Unterhaltung, und das nicht nur mit dem Phoenix-Theater», erzähle ich, «einst sorgte der Streit um die Turmhofstiftung für unzählige Schlagzeilen, dazu kam der Kampf um die Scheitingerwiese, es gab Querelen bei der Woba-Linde, die dann nahtlos in den Sesseltanz in unserem Stadtrat mündeten.» Meine Frau Turmspatz deckt den Tisch.

«Manchmal sind die Ereignisse in unserer Region wie ein grosses Dominospiel, bei dem sich die Steine gegenseitig anstossen.»

Ich zeige ihr eine Kunstpostkarte. «Einst malte der Berlinger Adolf Dietrich die Explosion eines Dampfschiffes auf dem Untersee, ein solcher Dampfer soll nun auf Initiative des schnauztragenden Seebären Hansjörg Lang neu gebaut werden, er ist Vater des umtriebigen Sängers David, der gerne im Zirkuszelt in Mammern auftritt, was mich zum Formel-1-Zirkus führt, Rennfahrer Sebastian Vettel kam zu seinem Haus am See in Eschenz, ohne dass ein archäologischer Fund den Bau behindert hätte, behindert wurden dagegen die Schlauchbootbesatzungen in Stein am Rhein, als die Einwasserungsstelle mit Gittern abgesperrt wurde, gesperrt und richtig verrammelt war auch die Rheinbrücke in Diessenhofen, als man die Grenze Coronadicht abschloss, der Rhein darunter liess sich nicht beirren und schluckt zufrieden das Wasser des renaturierten Geisslibachs, der aus dem Kanton Zürich kommt, dort wird schon bald der Entscheid erwartet, ob der Atommüll in Zukunft an unserer Grenze vergraben wird.»

Nach der Feier ruft wieder die Pflicht

Ich lehne mich zurück. «Armer Turmspatz, da hattest du viel zu schreiben in den letzten Jahren», flötet sie. Es klingelt an unserer Wohnungstür. Familie Amsel, die Meises und der Diessenhofen Siegelturmtschilper drängen herein. Meine Frau stellt eine Torte vor mich hin. «500», steht auf einem Marzipanschild. Ich wische die Bilder vom Tisch und schneide die Torte an. Es wird gegessen, geschwatzt und gelacht. Nach einer Weile schaut meine Frau auf die Uhr. «Wir feiern noch eine Weile», sagt sie zu mir, «für dich aber wird es Zeit. Kolumne 501 wartet.»