In Untersee und Rhein badet man auch in Donauwasser

Gewässer In Untersee und Rhein badet man in Donauwasser: Was aus geologischer Sicht Schweizer Käse damit zu tun hat? Weil der Donauuntergrund südwestlich von Tuttlingen sehr porös ist, fliesst Donauwasser über ein unterirdisches Höhlensystem gen Süden. Nächster Halt ist die Aachquelle, der sogenannte Aachtopf. Von dort trägt die Radolfzeller Aach die Donau über Singen in den Untersee. Dass dem so ist, vermutete schon vor bald 1200 Jahren der Reichenauer Abt Strabo. Ernst Hunkeler 08.08.2022, 11.30 Uhr

Wo das Donauwasser wieder zum Vorschein kommt: Der Aachtopf gilt als ergiebigste Quelle Deutschlands. Bild: Ernst Hunkeler

Wer vom Glück begünstigt ist, See oder Rhein in Reich- respektive Schrittweite zu haben, der dürfte dies in diesem Sommer dann und wann zur Abkühlung nutzen. Doch wer von den Kühlesuchenden weiss schon, dass er im Rhein auch in einer gehörigen Portion Donauwasser schwimmt. Eine kühne Behauptung? Nein, eine weitgehend unbekannte Wahrheit, die der Geologie respektive dem regionalen Untergrund geschuldet ist, auf dem wir leben.

Die Donau zwischen Immendingen und Möhringen. Bild: Ernst Hunkeler

So ganz auf die Schnelle lässt sich das Rätsel mit dem Donauwasser in unserem Rhein nicht erklären, doch ein wenig ausholen lohnt sich durchaus: Eine knappe Autostunde vom Untersee entfernt, im sechs Kilometer langen Donauabschnitt zwischen Immendingen und Möhringen, versickert an durchschnittlich gegen 200 Tagen jährlich viel bis alles Wasser des zweitlängsten europäischen Flusses, noch ehe er vom Schwarzwald herkommend so richtig Anlauf genommen hat. Grund ist der poröse Kalkuntergrund, der auf einer Infotafel beim Platz zur Hauptversinkungsstelle mit einem Schweizer Käse verglichen wird.

Ein Kalkwürfel von 15 mal 15 mal 15 Meter

Fachleute schätzen, dass das unterirdisch nach Süden strömende Donauwasser jährlich 10’000 Tonnen Kalk aus dem Untergrund löst, was einem Würfel von etwa 15 Metern Kantenlänge entspricht. Dass die durchschnittlich 5000 Liter Donauwassers aber nicht sekündlich im Untergrund verschwinden, um dann einfach weg zu sein und um den Touristen trockenen Fusses kilometerlange Flussbettwanderungen zu ermöglichen, versteht sich von selbst. Übrigens: Seit einigen Jahren wird bei Totalversinkung ein Teil des Donauwassers abgefangen und durch einen Kanal zwischen Immendingen und Möhringen am Hauptversickerungsabschnitt vorbeigeleitet, auf dass die Anwohner etwas unterhalb dieser Domäne nicht ganz auf dem Trockenen sitzen.

In den aktuellen Hitzewochen liegt das Donaubett im genannten Abschnitt, in dem übrigens ein maximaler Wasserpegel von drei Metern herrschen kann, wieder knochen- respektive geschiebetrocken da. Und das Wasser, das spätestens an der Stelle «Bis hierher und nicht weiter!» restlos in den Untergrund abtaucht? Es verschwindet im (vermutet, aber noch nicht bewiesen) grössten Höhlensystem Europas und tritt nach zwölf Kilometer Luftlinie und 174 Meter tiefer im Aachtopf wieder aus.

Der Aachtopf ist die ergiebigste Quelle Deutschlands

Die Aach nach dem Aachtopf wurde schon früh industriell genutzt. Bild: Ernst Hunkeler

Womit wir bei der nächsten Station des Donauwassers auf seinem Weg gen Süden und damit zum Rhein angelangt wären – der Mittelstation gleichsam. Schon 1877 hat ein gross angelegter Versuch mit 20 Tonnen Salz, das in die Donauversickerungsstellen geschüttet wurde, die unumstössliche Tatsache ergeben, dass das abhandengekommene Donauwasser im Aachtopf und damit in der ergiebigsten Quelle Deutschlands wieder zu Tage tritt. Es macht dort etwa zwei Drittel der Ausschüttung aus, die maximal rund 24 Kubikmeter pro Sekunde beträgt – was ausrechen würde, um einen Tanklaster in weniger als einer Sekunde zu füllen! Der romantische und bei Touristen beliebte Ort liegt unterhalb des Städtchens Aach im Hegau. Entlang des kanalisierten Aachabflusses zeugen historische Fabrikgebäude von der einstigen Nutzung der Wasserkraft. Und der geheimnisvolle Untergrund zwischen Donauversinkung und Aachquelle?

Kuriose Doppelspurigkeiten Der Fluss, der heute Hegau- oder Radolfzeller Aach heisst, war im Hochmittelalter als Murg bekannt – genau wie der Zufluss der Thur bei Frauenfeld. Die Frauenfelder Murg ist 34 Kilometer lang, das deutsche Namenspendant bringt es auf deren 32. Ähnliches ist von der Aach zu vermelden: Auch im Thurgau fliesst eine Aach, die von Arbon aus nach zwei Kilometern in den Bodensee mündet. Wobei diese Namensgleichheit nicht zu wundern braucht, denn «Aach» leitet sich aus dem Althochdeutschen «aha» gleich «Wasser» ab. (hun)

Taucher haben immer wieder versucht, durch die Quellöffnung in das Höhlensystem vorzudringen, was bei der enormen Strömungsgeschwindigkeit im 18 Meter tiefen Quellschacht einem lebensgefährlichen Unterfangen gleichkommt. Zwei Eindringlinge kamen dabei zu Tode. Im Jahr 1991 hat der deutsche Finanzbeamte Harald Schetter etwa einen Kilometer geschafft und ist bis in Regionen vorgestossen, in denen die Höhlendecke über den Wasserspiegel ansteigt und ein Gummiboot zum Einsatz kommen kann. Zudem versucht eine Forschergruppe seit Jahrzehnten, einen Schacht ins Höhlensystem abzuteufen – bisher allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.

Die Aach fliesst in den Zellerarm des Untersees

Die Radolfzeller Aach fliesst in den Zellerarm des Untersees. Bild: Ernst Hunkeler

Doch folgen wir dem Donauwasser, dass sich ab Quelle als Radolfzeller- oder Hegau-Aach dem Rhein respektive Untersee entgegen schlängelt. Nachdem sie die Stadt Singen durchflossen hat, wendet sich die Aach nach Osten und mündet nach zahlreichen Mäandern zwischen Moos auf der Höri und Radolfzell innerhalb eines ausgedehnten Naturschutzgebietes in den Zellerarm des Untersees – womit die eingangs aufgestellte Behauptung bewiesen wäre: Wer im See oder von da ab im Rhein schwimmt, badet auch in Donauwasser – wenn auch zu einem vergleichsweise geringen Prozentsatz. Aber immerhin, auch dieser dient momentan der Abkühlung. Und eine späte Genugtuung zum Schluss: Der Reichenauer Abt Walahfrid Strabo, der vor bald 1200 Jahren als Erster spekulierte, dass via Aachquelle Donauwasser in den Rhein gelange, hat recht behalten.

