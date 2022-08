Mirjam Santschi leitet die Yogaschule Nama Rupa in Diessenhofen

Gesundheit «Wir machen das, was möglich ist»: Mirjam Santschi bietet in Diessenhofen Yoga für Menschen mit einem Handicap an Die 37-jährige Mirjam Santschi führt die Yogaschule Nama Rupa in Diessenhofen. Sie bietet auch Neuro-Yoga sowie geführten Yogaschlaf an. Für ihr Engagement für Menschen mit Handicap hat sie 2013 einen Förderpreis gewonnen. Santschis Ziel ist es, Yoga für alle zugänglich zu machen. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.40 Uhr

Mirjam Santschi betreibt das Yogastudio Nama Rupa in Diessenhofen gegenüber des Rheins. Bild: Benjamin Manser

Für das Foto macht Mirjam Santschi etwas, das sie sonst nicht macht: Yoga im Freien und mit Zuschauern. Die 37-Jährige führt in Diessenhofen die Yogaschule Nama Rupa. Und eigentlich bevorzugt sie, in geschlossenen Räumen zu praktizieren und unterrichten, denn: «Yoga ist etwas Persönliches, da können Zuschauer stören.» Santschi bietet nicht einfach Yoga an, sie lehrt unter anderem Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Für sie eine Herzensangelegenheit, denn viele denken, das gehe nicht oder sei zu kompliziert. Doch das Gegenteil sei der Fall.

Eindrücke aus dem Yogastudio Nama Rupa in Diessenhofen. Bild: Benjamin Manser

Santschi ist in ihren frühen 20ern zum Yoga gekommen. «Ich wollte Sport machen, zwar in der Gruppe, aber keinen Mannschaftssport», erzählt sie. Mit der Zeit habe sie bemerkt, dass Yoga – was sie heute nicht mehr als Sport bezeichnet – etwas mit ihr mache.

«Ich war in der Lage, zwischenmenschliche Konflikte besser zu lösen und Emotionen besser einzuordnen.»

Sie habe sich gefragt, weshalb das so ist, und tauchte in die Yogawelt ein. Im Yoga geht es darum, Körper, Geist und Seele auszugleichen. Es gibt Körperübungen – Asanas – sowie Atemübungen – Pranayama. Santschi, die sich als sehr kreativen und künstlerischen Menschen beschreibt, mag kräftigende Körperübungen als Ausgleich zum geistigen Angeregtsein sowie beruhigende Atemübungen.

Eindrücke aus dem Yogastudio Nama Rupa in Diessenhofen. Bild: Benjamin Manser

Erfolgserlebnisse aus den Yogastunden

Santschi ist gelernte Fachfrau Betreuung und hat in verschiedenen Stiftungen mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet. In dieser Zeit hat sie Yoga für sich entdeckt und dann eine vierjährige Ausbildung zur Yogalehrerin an der Yoga University Villeret in der Westschweiz absolviert. Dann hat sie begonnen, Unterricht für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu geben – im Kloster St.Katharinental sowie in der Brühlgut Stiftung in Winterthur. Seit 2017 arbeitet sie in Diessenhofen, seit 2019 ist sie selbstständig und seit Juni 2021 Mieterin des Studios an der Rheinhalde.

Mirjam Santschi im Schneidersitz auf einem Stein im Rhein. Bild: Benjamin Manser

Santschi erzählt von Erfolgserlebnissen aus den Yogastunden von Personen mit Handicap. Es geht für sie darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Bewegungen und die Atmung besseren Zugang zu ihrem Körper und sich selbst finden. Dass sie lernen, zu spüren, was ihnen guttut und von was sie sich lieber distanzieren. Der Yogaunterrichten für Menschen mit Beeinträchtigungen erfordert ein solides Wissen über die verschiedenen Krankheiten in Kombination mit den Übungen. Aber Yoga könnten alle machen, sagt Santschi. Auch Personen im Rollstuhl.

«Ich passe dann einfach das Programm an. Wir machen das, was möglich ist – und seien es ‹nur› feine Bewegungen mit den Händen.»

Für ihre Vision von Yoga für alle, also auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, hat sie 2013 den Fabe-Förderpreis gewonnen. Der Preis wird jährlich vergeben von Insos Schweiz, dem nationalen Branchenverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung sowie Agogis, einer Aus- und Weiterbildungsanbieterin für Sozialberufe, und dem Berufsverband Fachperson Betreuung. Ziel ist es, innovative Projekte auszuzeichnen, welche die Autonomie, Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit Beeinträchtigung fördern.

Yogaschlaf für besseres Lernen

Santschi bietet in ihrer Yogaschule auch Neuro-Yoga an. Die Serie von fünf Sitzungen richtet sich etwa an Personen, die hochsensibel sind, ein Burn-out haben oder unter Traumata leiden. «Das Ziel ist, mit ausgewählten Übungen Körperempfindung, Gefühle, Sinnhaftigkeit, innere Bilder und Fakten zu vereinen. Durch das gezielte Spüren und Erfahren können Traumata und unregulierte Nervensysteme ausgeglichen werden», erklärt Santschi. Feedbacks habe sie schon einige erhalten: Die Yogaschülerinnen und -schüler berichten, dass sie wieder besser am sozialen Alltag teilnehmen können und entspannter sind nach den Übungen.

Yogalehrerin Mirjam Santschi breitet eine Yogamatte in ihrem Studio aus. Bild: Benjamin Manser

Ein weiterer Bereich, der sie fasziniert, ist Yoga-Nidra, der sogenannte yogische Schlaf. Sie erklärt:

«Yoga-Nidra ist ein Zustand wie kurz vor dem Einschlafen.»

Mit Hypnose hat der Yogaschlaf aber nichts zu tun. Es ist ein gezielt entspannter Zustand, in dem man allerdings noch die komplette Kontrolle über sich hat. Die Hirnforschung habe nachgewiesen, dass im Yoga-Nidra Gelerntes besonders gut bleibt, erzählt Santschi. Über die Jahre hat sie sich ein weitreichendes Wissen über Yoga und dessen Auswirkungen auf den Körper und die Psyche angeeignet. Für sie ist klar: Yoga tut dem Körper gut und wirkt präventiv auf physischer und psychischer Ebene.

