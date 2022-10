Gesundheit «Es muss doch irgendwie möglich sein»: Bauunternehmer will in der «Harmonie» in Thundorf ein Gesundheitszentrum bauen Paul Geiger plant im ehemaligen Gasthaus Harmonie in Thundorf ein Gesundheitszentrum unter anderem mit Ärzten, Zahnärzten und Physiotherapeuten. Dafür hat er das historische Gebäude im Dorfzentrum gekauft und sucht jetzt Interessenten. Samuel Koch Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.20 Uhr

Das langjährige Gasthaus Harmonie mit Baujahr 1836, wo einzig noch die Metzgerei Müller betrieben wird. Bild: PD

Die Tinte ist trocken, die Verträge sind unterzeichnet. Seit kurzem gehört das historische Gebäude mit dem ehemaligen Gasthaus Harmonie im Kern Thundorfs Paul Geiger. Zuletzt ist es ruhig geworden um den umtriebigen Bauunternehmer und Eigentümer einiger Liegenschaften, darunter des Restaurants Obstgarten in Frauenfeld, das er nach langer Bauzeit während Jahren geführt hat. Geigers Leben hat sich durch eine Krankheit verändert, er hat viel Gewicht verloren. Er sagt:

«Mein Leben ist heute ein völlig anderes.»

Paul Geiger, Bauunternehmer und Liegenschaftsbesitzer aus Thundorf. Bild: PD

Er könne noch streng arbeiten, wie er es sein ganzes Leben getan habe. Aber er müsse es sich zuliebe ruhiger angehen. Nach der niederschmetternden Diagnose Speiseröhren- und Magenkrebs und einer Operation zog sich Geiger von seinem Baugeschäft und von seiner Gastronomie zurück, bereiste mit seiner Familie während mehrerer Wochen Sri Lanka, um Ruhe zu finden, um anderes zu sehen, um seinem Körper Gutes zu tun.

Jetzt geht es Geiger den Umständen entsprechend besser, mit der «Harmonie», die vor wenigen Monaten zugemacht hat, packt er sein nächstes Projekt an. Er meint:

«Ohne meine Arbeit wäre ich schon lange tot.»

In einem der ältesten Gebäude Thundorfs an der Dorfstrasse beabsichtigt Geiger, ein Gesundheitszentrum aufzubauen. «Ich habe schon früher damit geliebäugelt, aber erst jetzt hat es geklappt», meint er und nimmt an seinem Esstisch einen Schluck Kaffee.

Dorf wächst durch viele Wohnüberbauungen

Die Gemeinde im Tuenbachtal wächst und wächst. Wohnten in den Ortsteilen Thundorf, Lustdorf und Wetzikon in den 90er-Jahren noch rund 1000 Einwohner, sind es heute über 1500. Tendenz stark steigend wegen vieler Wohnüberbauungen. Einen eigenen Hausarzt hat es in Thundorf noch nie wirklich gegeben.

Das soll sich jetzt ändern mit dem Gesundheitszentrum in der «Harmonie», die gemäss Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege im Jahr 1836 von Oberrichter Johann Jakob Bachmann erbaut wurde, der vis-à-vis an der Kirchbergstrasse aufgewachsen war. Der neue Eigentümer sagt: «Es wäre schön, wenn wir das historische Gebäude mit dem Gesundheitszentrum der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen könnten.» Zudem wäre der Erhalt des Gebäudes gesichert.

Undatiertes Foto des alten Gasthauses Harmonie. Bild: PD/Denkmalpflege Kanton Thurgau

Mit Inseraten und unzähligen Telefonaten sucht Geiger in Eigenregie nach interessierten Hausärzten, Zahnärzten, Kinderärzten, Naturheilärzten, Physiotherapeuten und medizinischen Trainingstherapeuten. Geiger reizt es als Bauunternehmer, wieder Schwung ins alte, historische Gebäude zu bringen. Er sagt:

«Es gibt Interessenten, aber es ist richtig schwierig.»

Zuletzt habe ihn ein pensionierter Arzt aus der Region ob des Engagements gelobt, «genau solche Leute brauchen wir», habe dieser zu Geiger gesagt. Das motiviert und stärkt Geiger auf seinem Weg. Denn in der von der Denkmalpflege als wertvoll eingestuften «Harmonie» mit seinen gut erhaltenen Sälen und Zimmern ist derzeit lediglich noch die Metzgerei Müller in Betrieb.

Geplanter Zusatzbau mit 24 Alterswohnungen

Gehen seine Pläne auf und findet Geiger medizinische Fachkräfte für sein Gesundheitszentrum, will er nach dem Kauf der «Harmonie» weiter investieren. Ein Zusatzbau soll Platz für 24 Alterswohnungen schaffen. Ein Baugesuch fehlt noch, er reicht es ein, sobald es konkret wird mit dem Gesundheitszentrum. Wie viel Geiger mit dem Kauf der «Harmonie» investiert hat und noch investieren will, sagt er nicht. Er meint: «Über Geld spreche ich nicht gerne.»

Aufgeben kommt für Geiger nicht in Frage. Er telefoniert täglich weiter, solange es sein Gesundheitszustand zulässt, hofft weiter auf Interessenten und sagt: «Die Gemeinde wächst und wächst, aber wir müssen auch etwas fürs Dorfleben tun.»

