Gesetzesrevision Weil Rebberg auf deutschem Boden liegt: Diessenhofer Stadtwein soll zu Kochwein degradiert werden – Winzer wehren sich Schuld ist die Revision der Thurgauer Landwirtschaftsverordnung sowie die neuen Ortsbezeichnungen im Weinbau. Die Diessenhofer Speziallage «Stadtwein» soll das AOC-Thurgau-Label verlieren, weil sich die Rebparzelle in Gailingen Boden befindet. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 22.09.2022, 11.50 Uhr

Sie machen den Diessenhofer Stadtwein: Marlies Keller und Beat Schindler. Bild: Thomas Güntert

Als wären Schildbürger am Werk. «Das Gesetz lässt es nicht mehr zu, dass sich eine AOC-Thurgau-Bezeichnung auf Weinlagen ausserhalb des Kantons beziehen kann.» Das sagte Rebbaukommissär Markus Leumann kürzlich bei der Jahresversammlung des Thurgauer Branchenverbands. Der Rebberg des Weinguts «WeinKeller.sh» soll deshalb nach einer Übergangsfrist bis 2025 das AOC-Thurgau-Siegel verlieren, das nur die besten Rebsorten und Top-Lagen erhalten.

Der Betrieb von Marlies Keller und Beat Schindler pachtete im Jahr 2013 den 140 Aren grossen, geschichtsträchtigen Rebberg, der als Kulturgut die über tausendjährige Geschichte des Rebbaus dies- und jenseits des Rheins widerspiegeln soll. Marlies Keller sagt:

«Nebst dem Heerenberg in Schaffhausen ist der Gailinger Stadtwein unsere beste Lage.»

Vom Stadtweinberg werden jährlich aus Riesling Silvaner und Blauburgundertrauben rund 10'000 Flaschen AOC-Weine produziert. Der kraftvolle, aromatische und dennoch samtige Blauburgunder ist der Diessenhofer «Stadtwy» und der feinherb-frische Müller-Thurgau der Diessenhofer «Bürgerwy»

Der Rebberg des Diessenhofer Stadtweins liegt rechtsrheinisch auf deutschem Hoheitsgebiet. Bild: Thomas Güntert

Anbau ohne AOC-Siegel würde sich nicht mehr lohnen

«WeinKeller.sh» verkauft über die Hälfte der beiden speziellen Weine direkt im Gewölbekeller in Schaffhausen und den Rest über den Fachhandel und in die Gastronomie. Wenn der Wein das Qualitätslabel verliert, würde die Zollfreimenge von 4,2 Tonnen, was etwa der Hälfte des Ertrags entspricht, wegfallen. Alle Trauben müssten deshalb bei der Einfuhr in die Schweiz verzollt werden. Zudem müsste der Wein trotz der deutlich höheren Produktionskosten nach dem deutschen Weinrecht als deutscher Wein deklariert werden.

«Der Wein liesse sich in der Schweiz kaum noch verkaufen, weil deutscher Wein in der Schweiz nicht die Akzeptanz hat wie Schweizer Wein.»

Das sagt Beat Schindler. Es sei auch fraglich, ob die Stadt Diessenhofen den Wein ohne Qualitätssiegel weiterhin nach den Bürger- und Gemeindeversammlungen als Bürger- und Stadtwein ausschenken würde.

Schweizer Rebberg auf deutschem Boden Die Rheinhalde «Setzi» von Dörflingen bis nach Obergailingen gehörte zu Diessenhofen, bis 1854 die Landesgrenze in die Mitte des Rheins verlegt wurde. Nachdem die Tradition des Diessenhofer Weins auf der rechtsrheinischen Seite durch den Ersten Weltkrieg und die Reblaus fast zum Erliegen kam, pflanzten der Diessenhofer Winzer Fritz Orsinger und Urs Roesch, Neffe des berühmten Künstlers Carl Roesch, vor knapp 50 Jahren wieder Reben an der «Setzi». Die Stadtgemeinde Diessenhofen gab damals die Einwilligung, dass der Wein als Diessenhofer «Bürgerwy» und «Stadtwy» mit dem Stadtwappen vermarktet werden darf. (gün)

Was in Genf möglich ist, sollte es auch im Thurgau sein

«Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und kämpfen, damit das Label bleibt», betont Schindler und bemerkt, dass die Stadtgemeinde und die Bürgergemeinde Diessenhofen wie auch die deutsche Nachbargemeinde Gailingen hinter dem Rebberg als geschichtsträchtiges Kulturgut stehen und Unterstützung zugesagt haben. Schindler bemerkte, dass Genfer Winzer im benachbarten Savoyen auf 70 Hektaren Wein anbauen und diesen gemäss einem Staatsvertrag unter der «Appellation d’ origine contrôlée Genève» verkaufen dürfen. «Wenn alles bleibt wie bisher, brauchen wir für unseren kleinen Rebberg sicherlich keinen Staatsvertrag», sagt Keller.

