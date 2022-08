Wirrungen um den Namen des Diessenhofer Hänkiturms

Geschichte Wo nie ein Scharfrichter wirkte: Irrungen und Wirrungen um den sicher 631 Jahre alten Hänkiturm in Diessenhofen Vom Namen her könnte man meinen, der Diessenhofer Hänkiturm direkt am Rhein sei ein Hinrichtungsort gewesen. Aber weit gefehlt: Der historische Bau, der 1391 erstmals urkundliche Erwähnung als Bollwerk findet, diente ab dem 19. Jahrhundert als Ort, um Tuchwaren zu trocknen. Ernst Hunkeler 04.08.2022, 18.30 Uhr

Der Hänkiturm vom anderen Rheinufer aus betrachtet. Bild: Ernst Hunkeler

Er verbucht einen Vorteil für sich, um den ihn viele andere Gebäude gegenwärtig beneiden könnten: Der Diessenhofer Hänkiturm hat gleichsam seine Füsse im (Ufer-)Wasser, und davon ist während der vergangenen 700 Jahre eine ganze Menge an ihm vorbeigeflossen.

Der Hänkiturm zählt zu den zahlreichen baulichen Kostbarkeiten Diessenhofens. Und er ist diejenige mit dem wohl am häufigsten falsch interpretierten Namen, denn dieser mutet nur gerade in seiner falschen Deutung so martialisch an: Im Hänkiturm hat zwar eine Zeitlang ein Gefängniswärter gewirkt, niemals jedoch ein Scharfrichter. So geht der Name auf eine völlig harmlose, für Diesenhofen jedoch bedeutende Funktion des Turmes zurück.

Markant im historischen Diessenhofer Stadtbild

Optisch bietet der Turm mit seinem Unterbau aus Bollensteinen und der hölzernen oberen Hälfte einen ebenso ungewohnten wie überaus reizvollen Anblick. Das Bauwerk bildete einst den nordöstlichen Eckpunkt der Stadtmauer und bietet vom Rhein und dem gegenüberliegenden Ufer aus ein markantes Bild, das vom überkragenden Dachgeschoss geprägt wird.

Markanter Bau: der Hänkiturm am respektive im Rhein. Bild: Ernst Hunkeler

Es wird angenommen, dass der Hänkiturm im Zuge der Erweiterung der Stadtbefestigung gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand – also um die Zeit herum, als die Eidgenossenschaft gegründet würde. Auf historischen Stadtansichten zum Beispiel von Merian aus dem Jahr 1643 erscheint der Turm noch niedriger, ohne hölzernen Aufbau und mit einem einfachen Zeltdach versehen. Urkundlich erwähnt wurde der Wehrbau erstmals 1391, als vom «Armbroster turn» die Rede ist, was wiederum auf die Bewaffnung der Belegschaft schliessen lässt. Ab dem 15. bis ins 19. Jahrhundert taucht der Turm unter wechselnden Namen, mal als Armbrusterturm, mal als «Thärris» auf, wobei die letztgenannte Bezeichnung ein Bollwerk, also eine Befestigung, definierte. Der Waffenentwicklung folgend, wurden die Armbrüste schliesslich durch Geschütze ersetzt. Die «Gäste» in der oberen Etage dürften froh gewesen sein, wenn die Kanonen nicht allzu oft abgefeuert werden mussten, denn jene bewohnten die dortigen Gefängniszellen.

Heinrich Hanhart kaufte den historischen Bau im Jahr 1828

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ereilte den «Thärris» das damalige Schicksal vieler einst wichtiger Festungsbauten: Er verlor an Bedeutung, und die Bausubstanz litt unter der damit einhergehenden Verwahrlosung. Bis, ja, bis ein Heinrich Hanhart den Turm erst mietete und 1828 kaufte. Der Mann mit dem wohl klingendsten Namen im Rheinstädtchen entfernte die Gefängniszellen, erhöhte den Turm und liess ihn vom heute noch so charakteristischen, überkragenden Holzaufbau krönen.

Ein stummer Zeitzeuge Der Hänkiturm hat durch seine Schiessscharten manches mitbekommen: die Waschfrauen auf der Ufermauer; die Ledinen, die von Lindau her etwa Salz nach Schaffhausen brachten und dann von Gespannen wieder zum See hinauf gezogen wurden; die Brandschatzung der Brücke durch die Russen 1799; die Kollision des Dampfschiffs «Arenaberg» 1911 mit einem Brückenpfeiler; die Zerstörung des nördlichen Brückenkopfes durch eine US-Bombe 1944 und – nicht zu vergessen – die gegenwärtigen Böötli-Armadas. (hun)

Und der neue Verwendungszweck: Hanhart betrieb eine der Stoffdruckereien und -färbereien entlang des Rheinufers, und der Turm wurde als Trocknungsstätte genutzt. Will heissen: In der einstigen Stadtbefestigung wurde fortan und bis zum Niedergang der Branche gefärbter Stoff zum Trocknen angehängt – und damit der Name Hänkiturm geprägt. Seit 1947 befindet sich das Areal zwischen Badi Rodenbrunnen und Schwaderloch im Besitz der Stadtgemeinde Diessenhofen und wurde zum Baudenkmal erklärt – und wenn heute im Hänkiturm noch etwas aufgehängt wird, dann sind dies etwa Bilder lokaler Künstler, wie dies unter der Regie von Künstlertreff-Gründer Erich Milz schon der Fall war.