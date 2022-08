Geschichte Wo der Frauenfelder alt Stadtammann feierte: Die Höhle der vielen Namen und Mutproben im Hohenklingen-Hang oberhalb von Stein am Rhein «5-Minuten-Höhle», «Bier-» oder «Stolle-Chäller» – der Ort, an dem Hans Bachofner, während fast 28 Jahren Frauenfelder Stadtammann, seinen Polterabend feierte, trägt viele Namen. Die kühle Höhle in 50 Metern Tiefe ist bei den Lokalen aber für eines bekannt: Die Mutprobe, durch einen engen Luftschacht zum Waldboden hochzuklettern. Ernst Hunkeler 17.08.2022, 16.55 Uhr

Ein Blick in die Höhle, in der Ex-Stadtammann Hans Bachofner seinen Polterabend gefeiert hat. Bild: Ernst Hunkeler

Sich im Hitzesommer abzukühlen, ist wohl eines der dringlichsten Anliegen auch in unseren Breiten. In Stein am Rhein bieten ausgerechnet jene unterirdischen Gefilde wohltuende Frische, in denen der Frauenfelder Ex-Stadtammann Hans Bachofner einst seinen Polterabend feierte. Bei Bachofners einstigem «Polterlokal» handelt es sich um ein unterirdisches Gewölbe beträchtlichen Ausmasses im Hang zur Burg Hohenklingen. Es ist unter den Namen «Bier-» oder «Stolle-Chäller» und als «Fünf-Minuten-Höhle» allen bekannt, die in Stein am Rhein oder im Thurgau aufgewachsen sind.

Denn die imposante, 50 Meter tief unter den Klingenhang reichende Anlage, ist als Abenteuerstätte der Region berühmt-berüchtigt.

Der ehemalige Stadtammann Hans Bachofner an der Medienkonferenz zur Rechnung 2000. Bild: Susann Basler

Momentan zählen die kühlen zehn Grad, die in unseren Breiten für Höhlen und Stollen ganzjährig gelten, auch für jene Höhle mit den vielen Namen. Das seit Generationen beliebte Objekt liegt an einem historischen Säumerweg an einem schluchtartigen Geländeeinschnitt, über den die Burg Hohenklingen einst versorgt wurde.

Gegraben wurde die Höhle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit viel Schweiss – allerdings nicht als Tummelplatz für abenteuerlustige Kinder, sondern zur Lagerung von Eis. Dieses sägte man im Winter auf dem Müliweiher und lagerte es, eingepackt in Stroh, im kühlen Keller tief unter dem Waldboden. Dort hielt das Eis bis in den Sommer – kühlte aber weniger die Menschen als das Bier.

Paniertes Schnitzel, aber Mutprobe bestanden

Nachdem die Gärtnerdynastie Stoll kurz vor 1900 dann den Keller gekauft hatte, wurde er vorab zum Überwintern heikler Pflanzen, später von einem Steckborner Mieter namens Keller zur Champignonzucht verwendet. Seit dem Ende dieser letzten offiziellen Nutzungsphase ist das Sandsteingewölbe unverschlossen und dient seither als überaus beliebter Grill- und Abenteuerspielplatz.

Hinter dem Namen «Fünf-Minuten-Höhle» steckt eine Geschichte: Im hintersten Winkel des imposanten Gewölbes mit der von unzähligen Cervelats-Feuern geschwärzten Decke zieht sich ein enger Luftschacht bis hinauf zum Waldboden. Wer den Schlot hochrobbt – und kaum ein Eingeborener hat dies in seiner Jugend nicht mindestens einmal getan – kommt oben zwar mit dem Äusseren eines panierten Schnitzels an, hat aber die Mutprobe schlechthin bestanden. Dazu Kurt Stoll, Ex-Stadtrat und Gärtnermeister sowie Besitzer des Kellers:

«Auch wir sind damals schon durchgekrochen, haben aber keine fünf Minuten dafür benötigt.»

Ob sich Stadtammann Bachofner anlässlich seines Polterabends im späten 20. Jahrhundert ebenfalls zu einem Zeitpunkt durch den Luftschacht quälte, bleibt im undurchdringlichen Dunkel von Geschichte und Diskretion verborgen.