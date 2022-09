Geschichte Seiner Zeit voraus: Zum 200. Todestag des sozialen Protoindustriellen Bernhard Greuter, der Islikon und Frauenfeld prägte Er machte Frauenfeld und vor allem Islikon zu schweizweit bedeutenden Industriestandorten des 19. Jahrhunderts. Weil Bernhard Greuter im Glarnerland Werkspionage betrieb, musste er in den Thurgau fliehen. Hier baute er ein kleines Imperium in der Färbe- und Druckwirtschaft auf. Am Sonntag, 11. September, jährt sich Greuters Todestag zum 200. Mal. Markus Schär* Jetzt kommentieren 10.09.2022, 04.40 Uhr

Bernhard Greuter (1745 bis 1822), Lithografie von Joseph Brodtmann nach einer Zeichnung von M. Hausman. Bild: PD

Die Kastanienallee auf der Frauenfelder Promenade: eine Schau. Dank Bernhard Greuter. Jahrhunderte zuvor wäre man dort, auf dem Wasser wandelnd, als Wunderkind erschienen. Der metertiefe Weiher schützte im Osten und Süden die Stadt, im Westen war die Murg und im Norden waren die Felsen. Der Fabrikant Bernhard Greuter aus Islikon, mit dem Bürgerrecht der Stadt ausgezeichnet, hatte sich anerboten, den alten, wassergefüllten Stadtgraben zuzuschütten und durch einen Weg zu ersetzen. Diesen bepflanzte man zuerst mit Pappeln, später mit Kastanien.

Der neue Bürger hatte 1805 in Frauenfeld Fuss gefasst, indem er einen grossen Bauplatz zwischen Schlossmühle und Klösterli kaufte und eine Kattundruckerei einrichtete. Aber erst nach Greuters Tod nahm das Unternehmen in Frauenfeld richtig Fahrt auf, als es seinen Hauptsitz von Islikon in die Stadt verlegte und in seinen Farbhäusern in den 1830er-Jahren bis zu 400 Arbeitende beschäftigte. Mit dem Rückgang des Färbereigewerbes in der ganzen Schweiz schloss auch die Färberei an der Murg. Die mächtigen Gebäude wurden leer, blieben aber im Stadtbild unübersehbar.

Der Strebsame und sein bedeutsames Unternehmen

Bernhard Greuter wird im Jahr 1745 im Haus seiner Grosseltern in Ulisbach bei Wattwil geboren. Sein Vater, in frühen Jahren in holländischen Kriegsdiensten, stirbt auf einer Handelsreise mit Schweizer Fabrikaten nach Ostindien und hinterlässt seine Frau mit drei kleinen Kindern. Die Witwe fördert ihre aufgeweckten Knaben. Bernhard Greuter wird nach einer Hauslehrerstelle am Zürichsee Arbeiter in der Kattundruckerei Streif in Glarus. Hier kommt bei der Blaufärberei ein geheim gehaltenes Verfahren zur Anwendung. Es animiert die Wissbegierde des Aufgeweckten. Er schleicht auf den Dachboden des Färbhauses und beobachtet, was in dem Färberaum geschieht. Nach dieser Werkspionage ist ihm geraten, schleunigst dem Land Glarus zu entfliehen. In Kefikon (heute ein Ortsteil der Politischen Gemeinde Gachnang) richtet er eine kleine Lohnfärberei ein, muss aber erneut vor dem Glarner Fabrikherrn Streif fliehen, der im benachbarten Frauenfeld auch noch als Thurgauer Landvogt herrscht.

Früher Firmensitz, heute Gastronomie und Museum Der Greuterhof ist ein viereckiges Gebäude mit Innenhof am Westende von Islikon an der Strasse von Frauenfeld nach Winterthur. Die hofartige Anlage mit einer schlossartigen Schaufront bildet den Ausgangspunkt der einst über 30 Fabrik-, Ökonomie-, Magazin- und Wohnhäuser des greuterschen Fabrikkomplexes. 1777 baute Bernhard Greuter neben dem Gasthof seines Schwiegervaters ein Haus, in dessen Erdgeschoss er Stoffe bedruckte. Bis 1799 erfolgte der etappenweise Ausbau zum heutigen hofartigen Greuterhof. Zum Färben und zum Antrieb der Druckmaschinen nutzte Greuter den Tegelbach und liess sieben Weiher ausheben. 1978 wurde der Greuterhof vom Islikoner Fabrikant Hans Jossi erworben und mit Hilfe von Freiwilligen restauriert. Als Trägerschaft für die Restaurierungskosten wurde 1981 die Stiftung Bernhard Greuter für Berufsinformation gegründet. Heute ist der Greuterhof ein Seminarzentrum mit Hotellerie und Gastronomie. Zudem ist das Telefonmuseum im historischen Bau daheim. (red)

Nach jahrelangem Experimentieren in der Blaufärberei im In- und Ausland zurückgekehrt, vermag Greuter die seinem Bruder anvertraute, aber heruntergewirtschaftete Färberei auszubauen und kreditfähig zu machen. Das Startkapital soll er beim Zürcher Gerichtsherrn Escher in Kefikon durch Hinterlage seiner silbernen Uhr und seiner Schuhschnallen erhalten haben. In Islikon vermag der Jungunternehmer – er hatte unterdessen die einzige Tochter des Wirtes aus dem «Sternen» geheiratet – auch auf den Grundstücken des Schwiegervaters sein Gewerbe einzurichten und dieselben zu einer dorfähnlichen Anlage auszubauen.

Er kauft rohe Baumwolltücher, färbt und bedruckt sie, um sie in Winterthur und Zürich zu verkaufen. Bald kann er auch auf seine Söhne zählen, und Winterthurer Geldgeber unterstützten die Greuter’sche Färberei und Druckerei. Ihre Produkte gefallen auf der damals sehr bedeutenden Messe von Zurzach. Zu Hause finden Einheimische in der Fabrik, neben ihrer kleinen Landwirtschaft, Arbeit und Verdienst. Alfred Huggenbergers Grossvater sei als Färber abends mit blauem Gesicht und blauen Händen nach Hause gekommen. Auch Bundesrats Forrers Grossvater arbeitete in Greuters Manufaktur.

Schliesslich tritt die Färberei und Druckerei von Islikon und von Frauenfeld als Winterthurer Handelshaus der Firma Gebrüder Greuter & Rieter auf, welche das Fabrikat im Grossen organisiert und zu einem der bedeutsamsten Textilunternehmen der Schweiz avanciert. Es vermag seinen Absatz weltweit und in erfolgreicher Konkurrenz auszudehnen. Um 1810 beschäftigt das Unternehmen über 3300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1830 wird in Islikon die Rotfärberei eingeführt mit rund 300 Beschäftigten. In den 1870er-Jahren gerät das Unternehmen jedoch in Schwierigkeiten und muss 1880 stillgelegt werden.

Der Fürsorger, Kommandant, Politiker und Landwirt

Bernhard Greuter steigt nicht nur zum erfolgreichen Unternehmer, Firmengründer und Wirtschaftsführer auf. Er wird auch Pionier in der Fürsorge. Seine «Geselschaft Druker und Modelstecher Islicon B.G.» ist die erste betriebliche Sozialversicherung der Schweiz. Sie besteht aus Kranken-, Militär-, Altersspar- und einer Reisekasse zu Ausbildungszwecken sowie einer Viehversicherung. Greuter errichtet auch einen Schulfonds, um allen Kindern die Möglichkeit zu geben, lesen, rechnen und schreiben zu lernen.

Während er sich mehrheitlich von den Geschäften zurückzieht, engagiert er sich in der helvetischen und kantonalen Politik. In den 1780er-Jahren wird Greuter zum Freihauptmann ernannt. Er befehligt die erste Kompagnie des Militärquartiers Tänikon. Als die Eidgenössische Tagsatzung am 3. März 1798 die Entlassung des Thurgaus aus seiner Untertanenschaft (seit 1460) beschliesst, wird Greuter Mitglied des Landeskomitees, der ersten thurgauischen Regierung, dazu Vertreter des neu geschaffenen Kantons Thurgau im Grossen Rat der helvetischen Republik und von 1803 bis 1822 Mitglied im Thurgauer Grossen Rat.

Der Greuterhof in Islikon. Bild: PD/Regio Frauenfeld

Während seine vier Söhne zunehmend das Geschäft übernehmen, widmet sich der Vater der Landwirtschaft. Er kauft versumpftes Land und lässt es entwässern. Er pflanzt als einer der ersten Kartoffeln, züchtet Rinder und legt Obstkulturen an. Um 1800 baut er die damals grösste Scheune der Schweiz für den landwirtschaftlichen Musterbetrieb und die Färberei. Der renovierte Gebäudekomplex des Greuterhofs in Islikon gehört seit 1981 der Stiftung Bernhard Greuter, später Stiftung Greuterhof Islikon genannt.

Bernhard Greuter stirbt am 11. September 1822. Nachfahren jedoch, die Greuters Namen in die Gegenwart tragen, leben heute noch in Islikon und Umgebung. Sie sorgen persönlich mit Recht, teils merklich, teils diskret, dafür, dass sein Nachruf nicht verhallt. Der Autor meint sogar, bei Begegnungen mit ihnen, in ihrer Empfindsamkeit und Zugänglichkeit wie in ihrer prüfenden Distanz, immer noch etwas von Bernhard Greuters Aussergewöhnlichkeit und seinem Charisma zu verspüren.

* Der Autor ist ehemaliger Pfarrer von Elgg und Lokalhistoriker.

