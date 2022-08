Genuss «Stolz, alles selber zu machen»: Wie das Weingut Hausammann in Iselisberg oberhalb Uesslingen Schaumwein herstellt Das Weingut Hausammann in Iselisberg in der Gemeinde Uesslingen-Buch produziert derzeit rund 3000 Flaschen Schaumwein. Was es dazu braucht, erzählt Urs Hausammann bei einem Rundgang. Samuel Koch Jetzt kommentieren 02.08.2022, 17.10 Uhr

Hausammanns Vin Mousseux Pinot Noir im Wasserbad. Bild: Andrea Stalder

Ein süsser Duft liegt in der Luft. Beim Betreten der Produktionshalle des Weinguts Hausammann in Iselisberg bleiben die Schuhe wegen einzelner Schaumweintropfen beinahe am Boden kleben. Denn Urs Hausammann und seine beiden Mitarbeiter Nino Canal und Nico Brunner produzieren derzeit Vin Mousseux Pinot Noir, also Rosé-Schaumwein mit Trauben von 2020. Hausammann sagt:

«Schaumwein macht im Thurgau bei weitem nicht jeder selber. Wir sind stolz, alles selber zu produzieren.»

Urs Hausammann, Winzer Weingut Hausammann Iselisberg. Bild: Andrea Stalder

Das geht so: Im Gegensatz zum Wein enthält der Schaumwein weniger Zucker, die Trauben werden also früher geerntet. In den gelagerten Flaschen befinden sich immobilisierte Hefekörner für die sogenannte Flaschengärung. «So entsteht ein Druck von rund acht Bar und der Grundwein in der Flasche bleibt klar», erklärt Hausammann, der mit seiner Frau Nadine seit 20 Jahren selber Schaumwein produziert.

Trauben zukaufen wegen Hagelschäden

Im Jahr entstehen so rund 3000 Flaschen Vin Mousseux, die Hälfte davon mit Müller-Thurgau-Trauben für weissen Schaumwein, die andere mit Pinot Noir für Rosé-Schaumwein. Champagner sagt Hausammann seinem Produkt zwar, der Name ist allerdings geschützt und darf so nicht auf der Etikette stehen. Das Label Vin Mousseux jedenfalls darf er für seine traditionelle Herstellungsmethode verwenden.

Der fertige Vin Mousseux Pinot Noir. Bild: Andrea Stalder

Im Vergleich zum Wein, wovon jährlich rund 100'000 Flaschen entstehen, bleibt der Anteil des Schaumweins marginal. Jährlich werden rund 75'000 Flaschen aus eigenem Anbau gekeltert, weiter stellt Hausammann Weine im Lohn für andere Betriebe her. Hausammann sagt:

«Im Hageljahr 2021 ernteten wir keine Trauben. Rotwein gab es noch aus der Reserve, die Trauben für den Weisswein mussten wir zukaufen.»

Nebst den Unwettern kam schwerer Pilzbefall mit «falschem Mehltau» hinzu. Gegen Hagelschäden ist Hausammann zwar versichert. Aber die Kosten bewegen sich dann rasch in Sphären mit sechsstelligen Summen.

Nino Canal degorgiert den Schaumwein. Bild: Andrea Stalder

Zurück in die Halle, wo zurzeit pro Tag rund 900 Flaschen Schaumwein produziert werden. Dafür hat Hausammann rund 60'000 Franken in eine eigene Anlage investiert: Degorgieren heisst der Vorgang zur Herstellung des Schaumweins, wenn die Hefe aus dem Flaschenhals entfernt wird. Die Körner haben den grossen Vorteil, dass sie rasch absinken. So kippt der gelernte Winzer Nino Canal aus Neunforn die Flaschen auf den Kopf und stellt sie in ein Gestell, wo die Hefe zunächst absinkt und im obersten Flaschenhals gefriert.

Der gefrorene Teil im Flaschenhals mit den Hefekörnern. Bild: Andrea Stalder

Dann folgt der eigentliche Degorgier-Vorgang. Canal entfernt die gefrorene Hefe aus der Flasche und fügt eine Dosage mit Sulfit bei, also Schwefel. Hausammann sagt:

«So gärt es in der Flasche nicht weiter, so bleibt der Schaumwein mit einem Druck von noch rund vier Bar bis zu zehn Jahren haltbar.»

Darum knallt auch der Korken, wenn jemand eine Flasche öffnet. Nach dem Einsetzen des Korkens sorgt ein zusammengezurrtes Drahtgeflecht für Sicherheit, bis der Schaumwein tatsächlich getrunken werden will.

Nach dem Waschbad geht der Schaumwein auf den Trockner im Hintergrund, ehe ihn Nico Brunner in die Gitterbehälter legt. Bild: Andrea Stalder

Direktbestellungen machen Gastroeinbussen wett

Sobald der Schaumwein mit Korken und Drahtgeflecht geschlossen ist, legt Nico Brunner die Flaschen ins Waschbad, damit sie nicht mehr kleben. Auf dem Trockner werden die Schaumweine für die Etikettierung vorbereitet, bevor sie abgepackt und gelagert werden. Durch Corona sei das Geschäft in der Gastro von einem Tag auf den anderen eingebrochen, dafür sei der Absatz über Bestellungen auf der Website regelrecht explodiert und zuletzt trotz wieder auflebendem und sich langsam normalisierendem Gastrogeschäft stabil geblieben. Hausammann sagt:

«Wir sind gut aufgestellt, nebst der Gastro und den Direktbestellungen haben wir unseren Pavillon für Events.»

Dieser werde aber primär im Frühling und Herbst gebucht, im Winter sei es zu kalt, im Sommer zu heiss. Verändert hat sich zuletzt vor allem das Bewusstsein für regionale Produkte, wie Hausammann sagt. Das merke er auch beim Absatz des Schaumweins, produziert inmitten der Reben auf dem Weingut in Iselisberg, in der Produktionshalle, wo derzeit der Boden wegen einzelner Schaumweintropfen noch klebt.

Degustieren, vergleichen und fachsimpeln Anfang September lädt das Weingut Hausammann in Iselisberg zu seiner öffentlichen Sommerdegustation in den Panorama-Pavillon ein. Wer Weine, Schaumwein und andere Spezialitäten der Jahrgänge 2020 probieren, vergleichen und bei gemütlicher Atmosphäre darüber fachsimpeln will, ist laut Urs Hausammann herzlich eingeladen. Zudem gibt es Fischknusperli sowie Käse mit Brot. Das Sommerweinfest geht vom Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. September, sowie freitags und samstags, 9. und 10. September, über die Bühne. Am Freitag jeweils von 17 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 4. September, sind die Türen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (sko) Alle Infos unter: www.iselisberger.ch

