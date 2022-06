Forderungen nach tieferen Steuern in Steckborn

Gemeindeversammlung «Wer garantiert, dass es so weitergeht?»: Die Stadt Steckborn steht finanziell gut da – weshalb die Forderungen nach einer Steuersenkung laut werden Am Mittwochabend haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Steckborn über die Rechnung 2021 abgestimmt. Stadtpräsident Roland Toleti lobt die finanzielle Lage des Städtlis am Untersee. Zu reden gab die Gewinnverwendung. Gut läuft es für Steckborn aber auch energietechnisch: Das Label Energiestadt hat zum dritten Mal erneuert werden können. Janine Bollhalder 23.06.2022, 16.05 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und -bürger befürworten die Rechnung 2021. Bild: Janine Bollhalder

«Den Optimismus will ich nicht schmälern», sagt Roland Toleti an der Gemeindeversammlung Steckborns von Mittwochabend. Es geht um den Steuerfuss. Dem Stadtpräsidenten seien im Vorfeld per Mail und Brief mehrere Steuersenkungsansprüche zugetragen worden. Denn die Stimmbürgerinnen und -bürger sehen, dass die Stadt bereits über längere Zeit gute Rechnungsabschlüsse ausweist und so auch in diesem Jahr deutlich über dem Budget liegt. Die Frage folgt auf dem Fuss: Warum wird nicht genauer budgetiert?

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

«Es ist derzeit ein schweizweiter Trend, dass die Rechnungsergebnisse der Gemeinden über dem Budget liegen», sagt Toleti. Doch er fügt an:

«Wer garantiert, dass es finanziell so positiv weitergeht? Dass ein weiteres gutes Geschäftsjahr folgt?»

Die Stadt Steckborn weist in der Rechnung 2021 bei einem Gesamtaufwand von rund 16,2 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 1,72 Millionen Franken aus. Budgetiert wurde ein Verlust von 46'000 Franken. Bedeutend zum hohen Gewinn beigetragen haben höhere Fiskaleinnahmen, erklärt Toleti.

Einsturzgefahr bei der Bootshalle

Nicht so hoch wie budgetiert ausgefallen sind die Kosten für Soziales, Pflege und Kultur. Auch die Feuerwehr verzeichnet ein Plus. Mehrkosten gab es bei den Posten Berufsbeistand, Exekutive und Legislative, aufgrund der personellen Probleme sowie wegen einer aussergerichtlichen Einigung. Ebenfalls nicht übereinstimmend mit den vorgesehenen Zahlen sind einige Investitionen. Gründe dafür, wie Toleti sagt, sind zeitliche Verschiebungen, etwa aufgrund von Lieferschwierigkeiten, oder weil schlichtweg weniger Aufwand notwendig war.

«Trotz dem defizitären Wasserwerk, wenn ich das so sagen darf, steht Steckborn gut da.»

So fasst Toleti die finanzielle Lage Steckborns zusammen. Die Rechnung wird von den 101 in der Turnhalle Feldbach anwesenden Stimmbürgerinnen und -bürgern angenommen.

Fast 70 Prozent der erforderlichen Punkte erreicht Wie Stephan Marty, Präsident der Energiestadtkommission, an der Gemeindeversammlung verkündet, hat Steckborn nach der Vergabe im Jahr 2009 das Label «Energiestadt »zum dritten Mal erneuern können. «Über die Jahre haben wir uns immer weiter gesteigert und das, obwohl auch die Ansprüche immer gestiegen sind», sagt er. Fast 70 Prozent der erforderlichen 490 Punkte hat Steckborn erfüllt. Feierlich überreicht Marty das Zertifikat an Stadtpräsident Roland Toleti. (jab)

Stephan Marty, Stadtrat und Präsident Energiekommission. Bild: Benjamin Manser

Grund zu Diskussionen liefert die Gewinnverwendung. Für gewisse Projekte, die demnächst anfallen, möchte der Stadtrat Geld zur Seite legen. «Beim Phönix-Theater muss man sich um die Fassade und die Fenster kümmern sowie bei der Winterlager-Bootshalle den Wasserschaden an der Decke beheben», sagt Toleti. Zusammengezählt wären das in 700'000 Franken aus dem Gewinn, die der Reserve zugewiesen werden.

Um die Dringlichkeit einer Sanierung zu zeigen, projiziert Toleti ein Bild mit einem beschädigten tragenden Balken der Bootshalle auf die Leinwand. Er sagt: «Mir war es unwohl wegen der Einsturzgefahr.» Einer der Anwesenden sagt: «Die Halle sah schon immer so aus.» Den Vorschlag, die Gelder als Reserve auf die Seite zu legen, fände er nicht okay. Das solle erst gemacht werden, wenn die Projekte definitiv angegangen werden. Das Geld solle ins Eigenkapital fliessen und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dort entnommen werden. Obwohl Toleti erklärt, dass die Gelder nur vorsichtshalber zur Seite gelegt und bis zu einer Abstimmung über definitive Sanierungsvorhaben nicht verwendet werden, gibt es noch zwei weitere Voten. Dennoch nehmen die Anwesenden schliesslich die Gewinnverwendung an.

An diesem Abend sind ausserdem sieben Einbürgerungsgesuche angenommen worden. Zu Ende der Versammlung kommt das Thema Littering auf, anlässlich des Festes Tanz am See. Toleti bestätigt, dass das Abfallthema ein Problem ist – und das nicht nur in Steckborn. Er sagt:

«Der Zufall will, dass sich der Stadtrat derzeit damit auseinandersetzt und an möglichen Lösungen arbeitet.»