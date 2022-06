Politisch Eschenz schreibt auch 2021 Gewinn in der Rechnung

Gemeindeversammlung Finanzwunder in Serie: Eschenz schliesst Rechnung 2021 mit einem weiteren satten Gewinn ab Budgetiert war ein Plus von 35'000 Franken. Nun schliesst die Rechnung von politisch Eschenz mit einem über 400'000 Franken höheren Gewinn ab. Gewinntreiber sind wie überall die guten Steuereingänge. Zudem waren im vergangenen Jahr die Sozialkosten niedriger als erwartet. Margrith Pfister-Kübler 16.06.2022, 16.40 Uhr

Zum ersten Mal an einer Versammlung: Eschenzer Jungbürgerinnen und Jungbürger. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Wieder einmal. Die Eschenzer Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 466'000 Franken ab, dies bei einem Ertrag von 6,107 Millionen. Budgetiert war ein Plus von 34'400 Franken. «Erneut ein sehr gutes Jahr. Wir haben in den letzten Jahren viel Gewinn erwirtschaftet», sagte Gemeindepräsidentin Linda Signer am Mittwochabend an der Rechnungsversammlung in der Turnhalle, an der 90 Stimmberechtigte teilnahmen.