Uesslingen-Buch hat vier Varianten zur Schulraumerweiterung

Gemeindeversammlung Die Qual der Wahl: Uesslingen-Buch steht vor vier Varianten zur Schulraumerweiterung Die Rechnung von Uesslingen-Buch schliesst mit einem Gewinn. Die anwesenden 31 Stimmberechtigten waren sich in den traktandierten Geschäften einig. Es gab an diesem Mittwochabend personelle Wechsel und weitere Informationen zur Schulraumerweiterung. Manuela Olgiati 23.06.2022, 16.00 Uhr

Die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlungen von Uesslingen-Buch. Bild: Manuela Olgiati

Veronika Diethelm, Schulpräsidentin Uesslingen-Buch Bild: Manuela Olgiati

Schulpräsidentin Veronika Diethelm wand den Uesslingen-Buchemer Stimmberechtigten ein Kränzchen. «Die Schulbürgerinnen und -bürger sind gut informiert, wir profitieren von einer breiten Unterstützung.» In nur 45 Minuten waren an der Schulgemeindeversammlung vom Mittwochabend in der Turnhalle Uesslingen alle traktandierten Geschäfte mit grossem Mehr abgehandelt. Die Finanzen sind im Lot, die Rechnung 2021 schliesst weit über Budget ab. Grund dafür: mehrheitlich höhere Steuererträge. Zudem beeinflusst gemäss Irene Krapf, zuständig für die Finanzen, die Neubewertung der Engelwiese das positive Ergebnis.

Mit einem Zuwachs an Schülern um 25 Prozent bis in vier Jahren ist eine Raumerweiterung in Uesslingen weiterhin Thema. Im November 2021 diskutierte die Schulgemeinde an der Informationsveranstaltung über die Machbarkeitsstudie der sanierungsbedürftigen Turnhalle von 1973. Dabei handelte es sich um vier Varianten: Variante A entspricht der Sanierung der heutigen Halle und einer kleinen Schulraumerweiterung. B und D sehen den Neubau einer Normturnhalle vor sowie mehr (D) oder weniger (B) neuen Schulraum. Variante C, eine kleine Doppelturnhalle, ist die Luxusvariante. Eine Bestandesaufnahme brachte noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Das erklärt Kurt Müller, der Liegenschaftsverantwortliche der Schulgemeinde. Die Machbarkeitsstudie soll weiter vertieft werden. Die Ergebnisse sind Ende Juni zu erwarten.

11'300 Franken für Machbarkeitsstudie Die Rechnung 2021 der Schulgemeinde Uesslingen-Buch schliesst bei einem Aufwand von rund 1,76 Millionen Franken mit einem Gewinn von rund 380'000 Franken ab. An Nettoinvestitionen wurden rund 11'300 Franken an Kosten für die Planung der Machbarkeitsstudie der Turnhalle/Schulraumerweiterung aufgewendet. Die Rechnung sowie die Gewinnverwendung in die Vorfinanzierung für das Projekt werden von den 31 anwesenden Stimmberechtigten gutgeheissen. (mao)

Neues Behördenmitglied und steigende Schülerzahlen

Auch personell ist die Schulgemeinde auf Kurs. Das bewährte Lehrpersonenteam steht, die Behörde der Schulgemeinde ist wieder komplett. Nachdem Schulbehördenmitglied Karin Richiger nach sieben Jahren ihren Rücktritt eingereicht hatte, wählten die Stimmbürger in einer geheimen Abstimmung die 36-jährige Pflegefachfrau Katia Stillhard mit 28 Ja-Stimmen zum neuen Schulbehördenmitglied. Sie ist nach den Sommerferien zuständig für das Ressort Mittagstisch und Schülertransporte. Im Sinne einer Vorankündigung erwähnte die Schulpräsidentin noch den Rücktritt von Behördenmitglied Krapf per Ende dieses Jahres.

Schulleiterin Manuela Bärtsch erläuterte Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. 81 Schülerinnen und Schüler werden dann in der Schulgemeinde Uesslingen-Buch unterrichtet. Die Schülerzahlen steigen weiter an. Sie sagte: «Wir eröffnen eine zweite Kindergartengruppe.» Das Team ergänzt die Kindergärtnerin Karin Kägi.

Die Schulbehörde von Uesslingen-Buch mit Simon Gabathuler, Präsidentin Veronika Diethelm, Katia Stillhard (neu), Irene Krapf und Kurt Müller. Bild: Manuela Olgiati