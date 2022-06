Gastronomie Wechsel als Chance: Genossenschaft Eisenwerk Frauenfeld sucht für ihre Beiz nach neuem Personal mit frischen Ideen Im Sommer endet die Zeit von Jens Renn als Betreiber der Beiz im Eisenwerk. Wer dann übernimmt, steht noch nicht fest. Vorstellbar sind für die Genossenschaft verschiedene Ideen. Interessierte können sich noch bis Ende Woche bewerben. Samuel Koch 09.06.2022, 11.30 Uhr

Eingang zum Eisenwerk mit der Beiz. Bild: Samuel Koch

Die Verabschiedung steht noch bevor. Zuvor schon geht es aber für die Genossenschaft Eisenwerk darum, die Zukunft aufzugleisen. Denn Jens Renn, der Betreiber der Beiz im Frauenfelder Eisenwerk, hört per Ende Juli nach vier Jahren auf eigenen Wunsch auf. «Aus familiären Gründen», sagt Genossenschafts-Co-Präsident Mike Surer. Deshalb will die Genossenschaft die Chance nutzen, etwas zu verändern, und sucht mit einer Ausschreibung nach neuen Gastronomen mit frischen Ideen.

Laut Surer sei die Genossenschaft mit dem Verein Kultur im Eisenwerk schon seit einiger Zeit dran, an möglichen Optimierungen der öffentlichen Räume zu arbeiten. Dazu gehöre auch die Beiz. Deshalb sei es nun eine Chance, die es beim anstehenden Wechsel zu nutzen gelte. Surer sagt:

«Die Beiz ist das Herzstück, ohne geht es nicht.»

Mike Surer, Co-Präsident Genossenschaft Eisenwerk Frauenfeld, in der Eisenbeiz. Bild: Samuel Koch

Wenn möglich soll es also per August mit jemand Neuem nahtlos weitergehen, mit spannenden und zeitgemässen Gastro-Ideen für einen kompletten Relaunch oder eine halbjährige Pop-up-Phase. Was das genau heisst, lässt Surer bewusst offen. «Vielleicht läuft die Beiz im ähnlichen Rahmen weiter, vielleicht gibt es etwas völlig Neues», sagt er. Das betreffe das Angebot an Essen und Trinken, die Öffnungszeiten und auch möglicherweise kulturelle Rahmenveranstaltungen, die Kundschaft wird also noch für eine gewisse Zeit auf die Folter gespannt.

Die Beiz in der ehemaligen Schraubenfabrik im Eisenwerk an der Industriestrasse gehört zur gleichnamigen Genossenschaft. Im Innern finden rund 70 Gäste Platz, ebenso viele im Garten. Im Saal nebenan liegt die Kapazität bei rund 200 Sitzplätzen, wo regelmässig Konzerte, Theater und Ausstellungen stattfinden. «Die Kultur braucht die Beiz und umgekehrt», sagt Surer.

Belebung des Eisenwerks als oberstes Ziel

Bisher sind einige interessante Ideen eingereicht worden, meint Surer. Vorstellbar ist etwa eine halbjährige Übergangsphase mit zwei, drei verschiedenen Konzepten, beispielsweise mit Foodtrucks im Garten oder jemandem, der lediglich Getränke ausschenken will. Surer sagt:

«Wir gehen ein Risiko ein, wollen den Wechsel aber vor allem als Chance nutzen, um etwas zu verändern.»

Die Beiz gehört als separate GmbH der Genossenschaft, um beim Betrieb nicht alle Fäden komplett aus der Hand zu geben. «Der Wirt ist auch Ansprechperson für Anliegen aller Art», sagt Surer. Die Genossenschaft sei stets offen für neue Ideen, für Veränderungen, für frisches Blut, für innovative und junge Leute. Oberstes Ziel der Genossenschaft sei es, das Eisenwerk zu beleben. Dafür will sie neuen Betreibern auch mehr Spielraum geben.

Die eingesetzte Arbeitsgruppe nimmt noch bis Ende Woche detaillierte Konzepte unter genossenschaft@eisenwerk.ch entgegen. Bringt jemand eine interessante Idee rein, könnte sich ein neues Gastro-Angebot ab 2023 auch langfristig etablieren. Zahlen nennt Surer keine. Nur so viel: «Die Konditionen sind abhängig von der Idee und verhandelbar.»

Klar ist, dass das traditionelle Sommerfest am 9. Juli trotz Abgang von Jens Renn wie gewohnt über die Bühne geht. Ebenso alle bereits geplanten Veranstaltungen wie die Sommerloch-Konzerte im August. Kulturell geht es also nahtlos weiter. Ob und wie das bei der Gastronomie aussieht, klärt sich in den nächsten Wochen und Monaten.