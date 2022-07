Gastronomie Nach 240 Abschiedsbriefen: Das Gasthaus Haidenhaus in Salen-Reutenen bleibt nach über 40 Jahren dauerhaft geschlossen Das Restaurant Haidenhaus in Salen-Reutenen schliesst nach insgesamt über 40 Jahren. Nach den Ferien gehen Lucia und Pius Mächler direkt in den Ruhestand. Zuvor erzählt das Wirtepaar von den Beweggründen, Nachrichten mit Bedauern aus dem Ausland und was die Zukunft für Mächlers bereithält. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 29.07.2022, 11.00 Uhr

Nach den Ferien und vor dem Ruhestand: Lucia und Puis Mächler im Garten ihres Restaurants Haidenhaus in Salen-Reutenen, das nach 40 Jahren schliesst. Bild: Tobias Garcia

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe ein. Die Meldung, dass das Gasthaus Haidenhaus in Salen-Reutenen auf dem Seerücken dauerhaft geschlossen bleibt. Lucie und Pius Mächler suchen keine neuen Herausforderungen. Sie bleiben im «Haidenhaus» wohnen.

Nach über 40 Jahren haben sie die Pfanne an der Schopfwand – wie einst die Eltern Mächler – an den Nagel gehängt. Darauf steht: «Lucie & Pius Mächler-Cadei 1981–2022.» Auf dem Boden der Eltern-Mächler-Pfanne stehen die Inschriften: «Helen & Albert Mächler-Züger 1953–1981». Dauerhaft geschlossen, das heisst: Es bleibt zu. Ausnahmen gibt es: Bis Ende Jahr gebuchte Anlässe wie Klassenzusammenkünfte oder Mittagstische der Gemeinde Homburg werden noch durchgeführt.

Den Entscheid, mit der Gastronomie aufzuhören, haben Mächlers nach reiflicher Überlegung getroffen. Pius Mächler lässt seinen angeborenen Optimismus raus und erklärt lachend:

«Die Coronazeit, das war für uns eine Probepensionierung und sie zeigte uns, dass Langlauf in Salen-Reutenen auch funktioniert, wenn das Restaurant geschlossen ist.»

Während der Pandemie sei es ihnen so richtig bewusst geworden, dass es für sie ein Leben ohne Gasthofbetrieb gibt. Der Kunstgriff in die Pensionierung, die Erkenntnis war nicht einfach dem Älterwerden geschuldet, sondern auch der Lebensqualität. Tochter Nadine, medizinische Praxisassistentin, hat zwar immer wieder ausgeholfen im Betrieb, aber ihn zu übernehmen, das lag nicht drin. «Und etwas aufzwängen, das wäre kein Erfolgsrezept», sagen Mächlers in ihrem Garten.

Lucia und Pius Mächler sitzen an einem Tisch in ihrem Garten. Bild: Tobias Garcia

Geheult und gelacht bei Gesprächen von Tür zu Tür

«Was nützt das ganze Glück, wenn man keine Zeit dafür hat», steht in schönen Lettern auf der grossen Tafel vor dem Haus geschrieben mit schöner Schrift von Lucie Mächler. Die kleinen Dinge und Weisheiten sind symbolisch für das Ehepaar. Austrinkete? «Nein», lautet die Antwort. Da kämen Leute, die man kaum je gesehen habe. Bevor die Schliessung offiziell wurde, haben sich Mächlers bei ihren Gästen persönlich verabschiedet. «240 Abschiedsbriefe und 460 Whatsapp-Nachrichten haben wir verschickt», betont Lucie Mächler.

In Salen-Reutenen, Eugerswil und im Sassenloo ist Lucie Mächler am Sonntag von Tür zu Tür. «Damit sie es wissen, bevor die Post im Briefkasten ist. Schöne Gespräche gab es bei allen, die ich Zuhause angetroffen habe. Wir haben geheult und gelacht», erzählt Lucie Mächler. Bedauern, dass es das «Haidenhaus» als Restaurant nicht mehr gebe, kam aus allen Himmelsrichtungen, sogar aus Dänemark und Norddeutschland. Beim Rückblick auf die 40 Jahre betont Pius Mächler: «Das Schöne überwiegt». Und seine Frau Lucie, die einst bei Raichle die KV-Lehre machte, nickt dazu.

Diskretion um prominente Gäste im Gasthaus

Strahlend zeigt sie auf das riesige Herz aus Laub im parkähnlichen Garten:

«Dieses Herz hat mein Mann für meinen ersten Tag als Pensionierte gemacht.»

Dass es im «Haidenhaus» schon lange vor Open-Air-Frauenfeld-Veranstaltungen gab, darauf sind Mächlers noch heute stolz. «250 Leute im idyllischen Garten. Die Hebebühne kam per Hubretter vom Himmel.» Prominenz? Beide schmunzeln und versichern: «Alle haben unsere Diskretion geschätzt.» Mehr gibt das Paar nicht preis. Grosses Vertrauen wurde den Wirtsleuten in all den Jahren entgegengebracht.

Und gibt es Zukunftspläne? «Gesund bleiben und im ‹Haidenhaus› wohnen bleiben», betonen beide. Und Pius Mächler blendet zurück in die Zeit, als er seine Lucie aus Kreuzlingen kennen gelernt hat. «Ich habe meine Frau aus dem Casino», lacht er. Im Klartext: Kennen gelernt haben sie sich beim Tanzen im Casino Frauenfeld.

Ja, das Tanzen bekommt jetzt auch wieder Aufwind. Die zweite grosse Passion des Mächler-Paares ist ein «Alphüttli» in den Bergen, das sie seit Jahren mieten. Dahin kommt auch die Hauskatze immer mit. Und dann handwerkern sie rund ums Haus und im Haus. Und sie wollen das Leben in vollen Zügen geniessen, solange sie sich so topfit fühlen. «Haidenhaus» bedeutete Ankommen in einem Paradies. Jetzt halt ohne Beiz.

