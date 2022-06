Gastronomie «Kam schnell und unerwartet»: Restaurant Anker in Steckborn mit seiner beliebten Hausmannskost schliesst seine Türen Der Traum ist vorbei: Rosa und Erwin Ulmer müssen nach elf Jahren ihr Restaurant Anker aus gesundheitlichen Gründen schliessen. Im Gespräch blickt Rosa Ulmer auf die Zeit als Gastgeberin zurück. Für sie steht fest: Es gab unzählige schöne Momente und kaum Negatives. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 14.06.2022, 04.30 Uhr

Rosa Ulmer an der Bar im Restaurant Anker an der Spiegelgasse in Steckborn. Bild: Janine Bollhalder

«Jetzt beginnt eine neue Zeit», sagt Rosa Ulmer, Inhaberin des «Anker» in Steckborn. Während elf Jahren hat sie mit ihrem Mann Erwin und einer Angestellten das Restaurant an der Spiegelgasse geführt. Diese Zeit ist nun vorbei, wie es in einem Facebook-Beitrag heisst. Aus gesundheitlichen Gründen früher als geplant. Seit dem 24. Mai ist der «Anker» geschlossen. Die betroffenen Reaktionen haben nicht lange auf sich warten lassen.

Der Facebook-Beitrag, in dem die Schliessung des «Anker» bekanntgegeben wird. Screenshot: Facebook

Rosa Ulmer träumte schon immer davon, ein eigenes Restaurant zu führen. Kochen ist ihre Leidenschaft. An einem Abend im Jahr 2011, «mit viel Wein», wie sie lachend erzählt, sei sie mit der Vorbesitzerin des «Anker» ins Gespräch gekommen. Uschi Leuenberger wollte die Beiz verkaufen und so entschloss sich Ulmer, ihren Traum zu verwirklichen. «Mit 55 Jahren habe ich noch die Wirteschule gemacht», berichtet sie. Doch der Anfang als Gastgeberin sei nicht einfach gewesen. «Ich habe es völlig unterschätzt.»

Höhepunkte waren die Feste

Während eine Angestellte servierte, kochte Ulmer. «Mein Mann hat jeweils die Kartoffeln geschält», sagt sie lachend. Er war für diverse Arbeiten zuständig, hat überall ausgeholfen. Im «Anker» gab es Hausmannskost: Leberli, Braten, Rösti, Kartoffelstock und Spaghetti in allen Variationen. Über die Jahre hat Ulmer im Restaurant viele Leute kennen gelernt und Bekanntschaften geschlossen. Bei manchen Stammkunden gab es gar eine wortlose Kommunikation, wie sie berichtet:

«Ich wusste genau, was sie gerne haben. Und das hat dann ohne wörtliche Bestellung funktioniert.»

Die Höhepunkte während elf Jahren als Inhaberin des «Anker» waren für Ulmer die Feste wie etwa die Fasnacht, der Jahrmarkt oder das Spiegelgassenfest. Es sei jeweils eine geschäftige, aber schöne Zeit gewesen. Die Gäste seien stets dankbar gewesen. «Viele werden den ‹Anker› vermissen», sagt Ulmer nachdenklich und lässt ihren Blick durch das Restaurant mit den 35 Sitzplätzen gleiten. Tiefpunkte gab es kaum, sagt sie. «Wenn es nicht gut lief, hat man es gut gemacht.»

Ein Teil der Sitzplätze im Restaurant Anker. Bild: Janine Bollhalder

Mehr Zeit am See und zu Hause

Der Abschied ist für Rosa Ulmer zweiseitig. «Ich hänge mit Herzblut am ‹Anker›, aber ich bin auch froh, dass es jetzt vorbei ist – selbst wenn es nun schnell und unerwartet kam», sagt sie. Doch man solle ja stets nur auf das Positive zurückschauen.

Das Ehepaar Ulmer ist pensioniert. Die Lücke, welche das Ausbleiben der Arbeit im Restaurant hinterlässt, wissen sie zu füllen. «Wir gehen gerne an den See oder kümmern uns um das Haus, in dem wir wohnen. Da fällt immer Arbeit an.» Einen ersten Einblick in ein Leben ohne Restaurant hat das Ehepaar während der Pandemie erhalten. «Es war rückblickend eine entspannte Zeit», sagt sie lachend.

Wie es mit dem Restaurant nun weitergeht, ist noch unklar. «Ich habe jemanden engagiert, der sich um den Verkauf kümmert», erzählt Ulmer. Würden die Nachfolger die Beiz weiterführen, könnten sie das gesamte Mobiliar wie gehabt übernehmen. Bis das jedoch klar ist, steht für das Rosa und Erwin Ulmer Ausmisten und Putzen an. Ein letztes Mal öffnet der «Anker» unter der Leitung des Ehepaars am 17. Juni zur «Uustrinkete» seine Türen.

