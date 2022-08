Gastronomie «Habe auch verrückte Ideen»: Walz Backkunst übernimmt den Rhyhof in Frauenfeld Christian Walz, Inhaber der Backkunst Walz AG, und Geschäftsführer Eugenios Kononenko übernehmen den Rhyhof an der Rheinstrasse. Café, Restaurant und Hotel standen leer, seit die Vorgänger im Januar 2021 den Konkurs anmelden mussten. Im Herbst soll es nun weitergehen – mit neuen Ideen und renovierten Räumlichkeiten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.30 Uhr

Geschäftsführer Eugenios Kononenko und Koch Adam Muszka in den Innenräumen des Café Rhyhof. Bild: Andrea Tina Stalder

Manchmal ist es besser, nicht zu wissen, was die Zukunft bringt. So auch in Fall des Rhyhofs in Frauenfeld. Mehr handwerkliche Anpassungen als gedacht haben die neuen Mieter überrascht, und dazu kamen Lieferverzögerungen in Folge des Ukraine-Konflikts. «Hätte ich gewusst, was auf uns zukommt, hätte ich wahrscheinlich nicht zugesagt», sagt Christian Walz. Der Bäckereiunternehmer tritt gemeinsam mit Geschäftsführer Eugenios Kononenko die Nachfolge von Rosmarie und Markus Hirt an, die den Betrieb während rund 25 Jahren geführt haben, aber im Januar 2021 Konkurs anmeldeten.

Christian Walz, Unternehmer Walz Backkunst Bild: PD

Und er wird nicht nur den Gastrobetrieb, also Restaurant und Café im Wiener-Stil übernehmen, sondern auch das Hotel. Das, wie er lachend sagt, ist aber das Verschulden von Kononenko. Der Grieche ist seit acht Jahren Teil des Unternehmens Walz, zuvor hat er in einem Fünfsternehotel in seiner Heimat Kreta gearbeitet. Trotz aller Schwierigkeiten sehen die beiden nun Licht am Horizont: Die Eröffnung des Hotels soll Ende September möglich sein, jene des Gastrobetriebs im Oktober. Walz sagt:

«Wenn dann alles perfekt ist, hat sich der Aufwand eben doch gelohnt.»

Geschäftsführer Eugenios Kononenko und Koch Adam Muszka im Café des Rhyhofs. Bild: Andrea Tina Stalder

450'000 Franken für Vorbereitungen zur Neueröffnung

Aktuell laufen noch Bauarbeiten. Während der Cafébereich so bleibt wie gehabt, also im bekannten Wiener-Grand-Café-Stil, bekommt der hintere Bereich eine sanfte Modernisierung. Am Tag des Besuchs ist gerade mehr oder weniger Baustopp. «Heute werden letzte Ausmessungen gemacht, sodass die Möbel und Chromstahlarmaturen sicher passen», erklärt Walz. Ausserdem müssen vor dem nächsten Schritt, dem Plattenlegen, die Leitungen des Kühlbuffets verlegt werden.

«Als wir mit der Renovierung begonnen haben, haben wir bemerkt, dass während Jahrzehnten nur das Nötigste gemacht wurde.»

Dazu zählt nicht nur, dass die Kühlräume nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprechen, sondern auch die elektrischen Installationen nicht mehr auf dem neusten Stand sind. Mehrere Überraschungen wie diese haben die neuen Mieter im Zeitplan weit nach hinten geworfen und erschweren den genauen Finanzierungsplan. «Bis zum Endergebnis belaufen sich die Investitionskosten etwa in der Höhe von 450'000 Franken», sagt Walz.

Bäckereiunternehmen Walz Backkunst Für die Walz Backkunst AG ist der Rhyhof in Frauenfeld der sechste Standort. Das Familienunternehmen wurde vor 56 Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tägerwilen. Dort werden auch die Bäckereiprodukte für den Rhyhof produziert. Weitere Standorte hat Walz noch in Ermatingen, Kreuzlingen sowie zwei in Stein am Rhein. (jab)

Auf das Endergebnis freut sich nicht nur der Unternehmer, sondern auch sein Geschäftsführer. «Ich habe viele Ideen – vielleicht auch ein paar verrückte», sagt Kononenko. Er spricht von einem Monatskaffee, will die Frauenfelderinnen und Frauenfelder auf den Geschmack verschiedener Kaffeebohnen bringen. Es gibt auch einen Touch Starbucks – Kaffeekreationen mit beispielsweise Karamell oder abends auch mal mit einem Schluck Alkohol. Dazu gibt es Tee im Angebot sowie Confiserie.

«Wir möchten den Fokus auf das Café legen und uns spezialisieren.»

Geschäftsführer Eugenios Kononenko und Koch Adam Muszka vor dem renovierten Rhyhof. Bild: Andrea Tina Stalder

Zu kurz sollen jedoch weder die Gastronomie, der Verkaufsladen noch das Hotel kommen. Die Gerichte im Restaurant sollen aus frischen und regionalen Produkten bestehen, gepaart mit einer Note Internationalität. Kononenko importiert Spezialitäten aus Kreta, welche die Gerichte ergänzen sollen. Die Restaurantküche wird von Adam Muszka geführt. Der junge Ungar ist unter dem Walz-Team bekannt für seine Leidenschaft für Chilis und die manchmal für den Schweizer Gaumen zu scharfen Gerichte. «Jeder hat so sein Steckenpferd», sagt Walz mit einem Lachen. Er widme sich allerdings lieber der hausgemachten Glace und dem Brotbacken.

Die Geschichte des Rhyhofs Im Januar 2021 hat Geschäftsführer Markus Hirt den Konkurs über das Einzelunternehmen Café-Confiserie Hirt mit Ladengeschäft, Restaurant, Hotel und Cateringbereich bekannt gegeben. Die Familie Hirt hat den Betrieb von Maria und Paul Müggler übernommen und während fast eines Vierteljahrhunderts geführt. Das immer schwierigere Umfeld in der Gastronomie, die drei Jahre dauernde Grossbaustelle der Post und die Coronapandemie haben zum Aus beigetragen. Rund 30 Mitarbeiter haben ihre Stelle verloren. (jab)

Noch sind Walz und Kononenko auf der Suche nach Personal. Sie gehen davon aus, dass der reibungslose Betrieb von Hotel und Gastronomie im Rhyhof rund 650 bis 750 Stellenprozente erfordern. Das Café soll jeweils von Montag bis Mittwoch tagsüber geöffnet sein, das Restaurant Donnerstag bis Samstag bis 23 Uhr. Der Laden werde bereits um etwa 6.30 Uhr öffnen. «Es gibt Gebäck im Angebot sowie Mittagessen und Kaffee als Take-away. Wir arbeiten auch an einer veganen Linie», sagt Walz. Für ihn ist die Übernahme des Rhyhofs auch zum Teil eine Vorbereitung auf seine Pension. Mit Kononenko habe er einen geeigneten Partner gefunden.

«Zehn Jahre will ich noch machen, so kann er sich auch ideal vorbereiten auf die Rolle als Nachfolger.»

