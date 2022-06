Fusion «Landi Thula»: Der Zusammenschluss kommt an, der Name allerdings nicht Die drei Landi Thurland, Matzingen und Tannzapfenland bilden neu die «Landi Thula». An der Generalversammlung in Frauenfeld ist die Fusion mit einem Unterhaltungsprogramm gefeiert worden. Präsident und Vize-Präsident sind gewählt worden, weniger Übereinkunft gibt es bezüglich des Namens. Christof Lampart Jetzt kommentieren 30.06.2022, 04.40 Uhr

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der «Landi Thula» befinden während der Generalversammlung über ein Geschäft. Bild: Christof Lampart

Rund 400 Personen haben sich am Dienstagabend in der Frauenfelder Festhalle Rüegerholz zur ersten Generalversammlung der neuen Landi Thula getroffen. Unter ihnen 195 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Die «Landi Thula» besteht aus den ehemaligen Landi Matzingen, Tannzapfenland und Thurland.

Andreas Lüscher, Präsident der «Landi Thula». Bild: Christof Lampart

Die Wahlgeschäfte gingen schnell vonstatten. Die Versammlung befürwortete mit grosser Mehrheit den Kauf der Müllheimer Agrola-Tankstelle samt TopShop für rund 1,4 Millionen Franken. Zum Präsidenten gewählt worden ist Andreas Lüscher, der ehemalige Präsident der Landi Tannzapfenland. Vizepräsident ist Peter Haas, einst von der Landi Matzingen. Er leitete die Versammlung. Zur Auswahl der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat sagte er:

«Wir haben so einen guten Mix aus verschiedenen Charakteren und auch einen grossen Wissensstand – und das nicht nur im Bereich der Landwirtschaft.»

Weshalb man sich für ein Leitungsmodell mit Präsident und Vize, aber gegen ein Co-Präsidium entschieden habe, erklärte Haas mit: «Wir werden als Präsident und Vizepräsident genau gleich viel zu sagen haben. Doch sollte es mal zu einem Stichentscheid kommen, fällt der Präsident einen Entscheid. Bei einem Co-Präsidium wäre die Gefahr gegeben, dass man sich in schwierigen Fragen die Verantwortung gegenseitig zuschieben könnte.» Nicht mehr im neuen Verwaltungsrat Einsitz nimmt der dritte der drei bisherigen Landi-Präsidenten, Niklaus Hungerbühler von der Landi Thurland.

Gemeinsam werden sie die «Landi Thula» führen: Peter Haas als Vizepräsident, Alice Brüschweiler als Vorsitzende der Geschäftsleitung und Andreas Lüscher als Präsident. Bild: Roland Müller

Namensänderung erreichte nicht erforderliche Mehrheit

Zu reden gab an diesem Abend der Name der neuen Landi. Zwar ist der Name «Landi Thula» schon im Handelsregister eingetragen, doch empfanden einige Genossenschafter aus dem Hinterthurgau die Namensnennung als unglücklich und wollten sie rückgängig machen. Pirmin Brühwiler aus Oberwangen schlug vor, den Namen von «Landi Thula» auf «Landi Murgau» zu ändern. Er begründete den Vorschlag damit, dass die Murg alle drei fusionierten Landis verbinde. «Thula» sei nur eine weitere Verkürzung des bisherigen Namens der Land Thurland. Er erklärte pointiert:

«Mit der Thur haben wir so viel zu tun, dass wir sie mit der Murg speisen.»

Ein Befürworter der Abkürzung «Thula» antwortete, dass der Name für ihn «Thurgauer Landi» bedeute. Auch der Vorstand der Genossenschaft sprach sich unmissverständlich für «Landi Thula» aus. Von 195 Stimmberechtigten votierten nur 43 für den Namenswechsel zu «Landi Murgau», 125 stimmten dagegen. Dafür, dass der Antrag erfolgreich durchgesetzt werden könnte, wäre jedoch eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen. Somit bleibt die Diskussion zum Namen mit einem offenen Ende.

