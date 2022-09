Freizeit Wo es früher Gewehrkugeln hagelte, spielen Kinder: Steckborn nimmt den Bau eines Waldspielplatzes in Angriff Stadt und Primarschule Steckborn planen im Gebiet Leebere den Bau eines Waldspielplatzes mit natürlichen Materialien, Baumlehrpfad und Feuerstelle. Zuvor soll 2024 der kontaminierte Zielhang des ehemaligen 300-Meter-Schützenstandes zurückgebaut werden. Samuel Koch Jetzt kommentieren 08.09.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schützenhaus, wo nur noch über eine Distanz von 50 Metern geschossen wird. Bild: Reto Martin (Steckborn, 22.11.2019)

Blei und andere Giftstoffe liegen im Boden beim ehemaligen Zielhang der 300-Meter-Schiessanlage im Gebiet Tal in Steckborn. So ist der Zielhang im kantonalen Kataster für belastete Standorte tiefrot eingefärbt. Dort respektive im unmittelbar angrenzenden Wald ist der Bau eines Waldspielplatzes geplant. Kinder sollen in Zukunft also dort spielen, wo es bis vor wenigen Jahren noch Gewehrkugeln hagelte. So teilt es die Stadt Steckborn mit. Sie schreibt:

«Das Gebiet zählt zum Naherholungsgebiet von Steckborn und kann vom Siedlungsgebiet aus ohne Auto gut erreicht werden.»

Deshalb hat die Stadt mit der Primarschule ein Grobkonzept erstellt und Anfang August genehmigt. Der zuständige Stadtrat Jonas Füllemann sagt auf Anfrage: «Das Grobkonzept beinhaltet, dass ein Waldspielplatz mit natürlichen Materialien gebaut werden soll.» Dazu gehörten auch eine Grillstelle sowie ein Baumlehrpfad.

Die Pläne sollen mit der Bürgergemeinde als Waldeigentümerin noch im Detail abgesprochen werden, ebenso mit dem kantonalen Forstamt, wie Füllemann erläutert. Weiter meint er:

«Sicher ist, dass dieser Ort für Kinder und Familien ein Erlebnis werden soll.»

Jonas Füllemann, Stadtrat und Ressortleiter Freizeit, Kultur und Tourismus. Bild: PD

Geplant sei allerdings kein Freizeitpark, sondern ein kleiner, naturnaher Spielplatz.

Abgelehnter Kredit für Schützenhaussanierung

Das Schützenhaus an der Talstrasse in Steckborn sorgte vor wenigen Jahren noch für politischen Gesprächsstoff. Im Dezember 2019 lehnte die Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 650’000 Franken für den Umbau des Schützenhauses für die Mitglieder des örtlichen Schützenvereins mit Gründungsjahr 1543 ab.

Bei einem Ja wäre die heutige 300-Meter-Anlage im Obergeschoss ausser Betrieb genommen und die bestehende 50-Meter-Anlage auf die Ebene der heutigen 300-Meter-Anlage gehievt worden. Die 25-Meter-Anlage wäre an den Platz der heutigen 50-Meter-Anlage gekommen. Letztere hat mittlerweile einen neuen Kugelfang erhalten. Der Schützenverein hätte sich mit rund einem Siebentel an den damaligen Gesamtkosten beteiligt und gleichzeitig die Schützenstube umgebaut.

Seither ist es ruhig geworden um das Projekt Schützenhaus. Die Schützen können zwar ihren Sport weiterhin uneingeschränkt weiterführen, einfach ohne 25-Meter-Schiessanlage, wie Jonas Füllemann betont. «Die Sanierung des 300-Meter-Zielhanges war nie Bestandteil des damals abgelehnten Projektes», meint er. Dieser soll gemäss Mitteilung voraussichtlich im Jahr 2024 zurückgebaut werden.

Alles anzeigen

Stadt und Schule teilen sich Erstellungskosten

Bis dann soll auch die Realisierung des Waldspielplatzes erfolgen, der geschätzt rund 30’000 Franken kostet. Diese Kosten teilen sich die Stadt und die Primarschulgemeinde, wie bisherige Gespräche ergeben haben.

Die städtischen Kosten für die Erstellung und die Verantwortung der Ordnung seien bereits ins Budget 2023 aufgenommen. Die Schulgemeinde übernehme die Sicherheit und den Unterhalt der Gerätschaften. In der Mitteilung heisst es weiter: «Die Bürgergemeinde stellt verdankenswerter Weise das Waldstück kostenlos zur Verfügung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen