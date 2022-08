Genusswanderung führt von Iselisberg nach Warth - Wein inklusive

Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus bietet am 20. August die Genusswanderung «Vom Winzer zur Klause» an. Gewandert wird rund zwei Stunden, zwischendrin gibt es eine Pause mit Weindegustation, und zum Ende der Wanderung steht ein Drei-Gänge-Menu in der «Kartause Ittingen» auf dem Programm.

Janine Bollhalder 05.08.2022, 16.00 Uhr