Matilda (6) auf dem neuen Velo-Detektivtrail Frauenfeld-Gachnang

Freizeit Auf dem neuen Detektivtrail Frauenfeld–Gachnang: So löst Matilda mit dem Dachs trotz Geburtstagsnachwehen Rätsel Ideal für einen Familienausflug: Neu führt ein 14 Kilometer langer Velo-Detektivtrail durch Frauenfeld und Gachnang. Die sechsjährige Matilda hat das Rätselabenteuer mit ihrer Familie ausprobiert – und für «megalässig» befunden. Am meisten hat sie sich auf das Geschenk aus der Schatztruhe gefreut. Mathias Frei 18.08.2022, 16.45 Uhr

In Richtung Rosenhuben: Matilda fährt auf dem Velo voraus. Bild: Mathias Frei

Irgendwann hilft nur noch ein Schoko-Erdnussbutter-Cookie. Motivation für die anstehende Velofahrt. Es ist heiss an diesem Sonntagvormittag. Am Tag zuvor hat Matilda ihren Geburtstag gefeiert. Sie ist sechs Jahre alt geworden. Ein bitzeli müde ist sie schon noch. Doch jetzt wartet das Rätselabenteuer mit Detektiv Dachs auf Matilda und ihre ganze Familie. Papi Ralph hat Henri (3) und dessen kleines Velo im Anhänger, Mami Lili hilft Matilda beim Lösen der Rätsel.

Sobald Kinder lesen können, macht es Spass Der neue Detektivtrail von Frauenfeld nach Gachnang und zurück lässt sich täglich befahren. Bei Schwierigkeiten unterwegs kann man zwischen 9 und 17 Uhr die Help-Line unter 031 533 47 21 kontaktieren. Die Schatztruhe, die sich im Büro von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus in der SBB-Schalterhalle Frauenfeld befindet, ist zu Bürozeiten (Mo./Di./Do./Fr., 10–12, 14–18 Uhr; Mi., 14–18 Uhr) zugänglich. Kommt man nicht an die Schatztruhe ran, wird das Geschenk per Post nach Hause nachgeschickt. Für diesen Trail bringt man sein eigenes Velo mit. Die Route ist familienfreundlich, es wechseln sich asphaltierte Velowege mit gut ausgebauten Feldwegen ab. Die Strecke misst 14 Kilometer. Ohne Pause sollte man 3 Stunden und 15 Minuten einrechnen. Der Trail kann online (Plan selber ausdrucken), über eine App oder im Büro von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus gebucht werden. Pro Person zahlt man 9 Franken, eine Familie (2 Erwachsene, maximal 3 Kinder) berappt 32 Franken. Jede Person bekommt ein Geschenk aus der Schatztruhe. (ma) www.detektiv-trails.ch & www.regiofrauenfeld-tourismus.ch

Seit den Sommerferien ist der Velo-Detektivtrail Frauenfeld–Gachnang offen. Das Angebot hat Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus lanciert. Start ist vor dem Schlossberg-Ärztezentrum an der Rheinstrasse. Matilda und Mami Lili setzen sich mal hin und machen sich ans erste Rätsel, während Papi Ralph schon mal schaut, wo es danach weitergeht. Matilda kann schon lesen, der Spass kann also beginnen.

Ecke Blumenstrassen/Junkholzstrasse in Frauenfeld: Mami Lili und Matilda sind am Rätseln. Bild: Mathias Frei

«Marienkäfer.»

Das wäre Matildas Antwort auf Rätsel Nummer 1. Steht zwar nicht zur Auswahl, wäre aber möglich. Das Mami hilft. Geschafft. Beim Detektivtrail gibt es eine gute Beschreibung mit Text und Bildern, wo es lang geht. Voll easy für Einheimische, kein Problem für Auswärtige. Insgesamt 13 Rätsel verteilen sich auf der Strecke. Beim Torggel am Kreuzplatz ist der zweite Rätselhalt. Es geht um Herzli. Danach schiebt man das Velo über den Fussgängerstreifen an der Zürcherstrasse. Sicher ist sicher. Ab jetzt fährt es sich nur noch auf kleinen Quartierstrassen und Feldwegen.

Die Route des Detektivtrails. Bild: PD

Mit Elsa auf schönen Feldwegen unterwegs

Matilda ist grosser Fan von Elsa aus dem Disneyfilm «Die Schneekönigin». Natürlich hat sie ihr Elsatäschli umgehängt. Rätsel 5 ist nach dem Schützenhaus Schollenholz. Papi Ralph ist grad ein wenig geschafft. Über die Felder sieht man auf die Schiessanzeigetafeln. Die sind wichtig für die Lösung. Matilda notiert sich die Zahlen fein säuberlich. So kann sie am Schluss den Code für die Schatztruhe ausrechnen. Mami Lili hilft da und dort auch mal mit. Matilda ist richtig stolz auf ihr Velo. Sie erzählt:

Kurze Pause nach dem Schützenhaus Schollenholz in Frauenfeld: Mami Lili, Matilda und Papi Ralph. Bild: Mathias Frei

«Ich habe acht Gänge, Papis Velo hat nur sieben.»

Darum muss der Papi beim Aufwärtsfahren ein wenig schnaufen. Und irgendwann wird es dann auch Matilda zu viel. Sie spürt die Geburiparty vom Vortag in den Knochen. Deshalb beschliesst man abzukürzen. Bei Rosenhuben würde es weiter am Schulhaus Gachnang runter nach Islikon gehen. Aber Matilda mag lieber über Niederwil zurückfahren. Das ist kein Problem, denn Papi und Mami können die Lösungen auch per SMS anfordern.

Spielplätze, WCs und Grillplätze hat es entlang der Route

Detektiv Dachs unterwegs in Frauenfeld und Gachnang. Bild: PD

Eines der nächsten Rätsel gibt es beim Robinsonspielplatz Burgerholz in Frauenfeld-West. Hier machen Matilda und ihr Bruder das zweite Mal Pause. Es gibt Brötli. Und hier kann man auch spielen. Megalässig. Grillieren könnte man ebenfalls. Öffentliche WCs hat es mehrere an der Route sowie den Grillplatz in der Königswuhr. Das ist praktisch.

Matilda und Mami Lili lösen das letzte Rätsel beim Cinema Luna in Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Über Nebenstrassen geht es durchs Kurzdorf Richtung Murg-Auen-Park. Das letzte Rätsel befindet sich im Lindenpark. Matilda und Mami Lili finden auch hier die Lösung heraus. Das kleine Meitli strahlt. Ausnahmsweise ist an diesem Sonntag auch die Schatztruhe offen im Büro von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus in der SBB-Schalterhalle. Matilda und ihr Bruder dürfen sich ein Geschenk aussuchen. Auch für Mami und Papi hat es was Passendes. Zum Schluss meint die kleine Detektivin: «Es hat mir voll gefallen. Aber ich war einfach zu müde.»