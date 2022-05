Raiffeisenbank Seerücken hat mit Sina Trachsel ein neues Mitglied

Finanzen Viel Ja und eine neue Steuerexpertin: Die Raiffeisenbank Seerücken heisst Sina Trachsel willkommen Fast einstimmig haben die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank Seerücken die Traktanden der schriftlichen Abstimmung bejaht. Nach dem Rücktritt von Reto Scheibler übernimmt Steuerexpertin Sina Trachsel den vakanten Sitz im Verwaltungsrat. 19.05.2022, 11.30 Uhr

Das Logo der Raiffeisenbank. Bild: Claudia Meier

Der Verwaltungsrat und die Leitung der Raiffeisenbank Seerücken sind stolz: Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben sämtliche Traktanden mit einem Anteil Ja-Stimmen von 94 bis 99 Prozent gutgeheissen. Bis Ende April haben sie schriftlich ihre Stimme abgeben können. Es ging um den Geschäftsbericht, die Verzinsung des Genossenschaftskapitals zu drei Prozent sowie die Bestätigungs- und Neuwahlen des Verwaltungsratsgremiums. Von den über 5700 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern haben knapp 22 Prozent an der Abstimmung teilgenommen.

Sina Trachsel

neugewählte Steuerexpertin Raiffeisenbank Seerücken Bild. PD

Viel Zustimmung gab es auch bezüglich der Verwaltungsratsmitglieder: Sie alle wurden mit einer Zustimmungsquote von über 98 Prozent in ihrem Amt bestätigt. Die zur Neuwahl vorgeschlagene Steuerexpertin, Sina Trachsel, wurde mit Ja-Stimmen von 97 Prozent in das Verwaltungsratsgremium gewählt. An der konstituierenden Verwaltungsratssitzung vom 11. Mai wurde sie offiziell willkommen geheissen. Trachsel tritt die Nachfolge von Reto Scheibler an. Er hat während fünf Amtsperioden, also 20 Jahren, die Entwicklung der Raiffeisenbank Seerücken mitgeprägt. «Der gesamte Verwaltungsrat und die Bankleitung dankt ihm für sein unermüdliches Engagement und wünscht ihm weiterhin alles Gute», sagt Raphael Herzog, Verwaltungsratspräsident.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021

Die Raiffeisenbank Seerücken verzeichnet im Jahr 2021 erfreuliche Geschäftszahlen. Die Bilanzsumme ist auf 1,08 Milliarden Franken angewachsen und der Geschäftsertrag konnte durch den Einsatz der 30 Mitarbeitenden auf 10,7 Millionen gesteigert werden. Aus der Beratung der Vermögensverwaltungs- und Anlagekunden konnte der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf 1,36 Millionen Franken erhöht werden.

Das laufende Geschäftsjahr zeichnet sich durch unverändert hohe Kundenaktivitäten aus. «Sowohl im Finanzierungs- als auch Anlagegeschäft nutzen unsere Kundinnen und Kunden trotz schwieriger Rahmenbedingungen unsere Dienstleistungspalette äusserst aktiv und profitieren von unserer Beratungskompetenz», sagt Urs Röthlisberger, Vorsitzender der Bankleitung. «Mit Demut schauen wir in die weitere Zukunft und hoffen alle, dass die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine und die Covid-19-bedingten Einschränkungen bald der Vergangenheit angehören.» (red)