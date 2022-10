Familienglück «Bauer, ledig, sucht ...» im Familienglück: Der Thurgauer Bauer Rolf Meier und Greta Strobel haben ein Baby Der Landwirt Rolf aus Gündelhart und seine ehemalige Hofdame Greta sind Eltern geworden: «Florin macht unser Glück komplett.» Das ist die Krönung ihres Liebesglücks. Anja Kündig Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf und Greta mit Florin hinter der eigens angefertigten Babywiege. Bild: Arthur Gamsa

Verliebt, verlobt, im Baby-Glück. Ungefähr so kann man die Liebesgeschichte der Bauer-ledig-sucht-Turteltauben Rolf Meier und Greta Strobel zusammenfassen. Die beiden haben sich im Sommer 2021 in der «3 Plus»-Fernsehsendung «Bauer, ledig, sucht ...» kennen gelernt und sind nur zwei Monate später zusammengezogen. Mittlerweile sind der 41-jährige Landwirt und die 29-jährige Spitex-Mitarbeiterin bereits verlobt und stolze Eltern des kleinen Florin Ueli.

Wie der Papi, so der Sohn

Rolf Meier, Hörhausen. Bild: Benjamin Manser

Aus der Kinderwiege, in der man das Baby erwarten würde, ragt ein schwarzes Katzenköpfchen hervor und beobachtet von dort aus liegend das Geschehen im Wohnzimmer. «Der Kater meint, dass er das Baby im Haus ist», sagt Greta Strobel lachend. Rolf Meier fügt hinzu: «Er legt sich gern zu Florin ins Bettchen, aber für die Nacht trennen wir sie.»

«Unser Sohn ist unser kleines Wunder», sagt der Vater und lächelt seinen Sohn an, den er liebevoll im Arm schaukelt. «Er hat schon jetzt breite Schultern wie der Papi», meint die frischgebackene Mama und hält das kleine Händchen. Bei der Frage, was Rolf Meiers erster Gedanke beim Anblick seines Sohnes gewesen sei, lächelt er Florin an und sagt: «Es isch alles dra.»

«Es war Liebe auf den ersten Blick»: Rolf und Greta mit Florin im Arm. Bild: Arthur Gamsa

Vor gut drei Wochen durften die beiden ihren Buben auf der Welt begrüssen. «Ich war zwölf Tage drüber, dann hatte ich eine Steissgeburt», sagt Greta Strobel. Nach zwei Tagen im Spital gingen sie zu dritt nach Hause. «Daheim ist's eben am schönsten.» Greta sei noch etwas im Stress, aber «voller Liebe», sagt Rolf Meier und fügt zufrieden an: «Ich bin froh, sind beide gesund und munter.» Die beiden Eltern wirken nicht nur glücklich, sondern wach. «Wir schlafen gut. Florin kommt nur zwei bis drei Mal pro Nacht und schläft immer gleich weiter», sagt Greta Strobel.

Ohne Pferde gehts nicht

Greta Strobel mit ihren geliebten Pferden. Bild: Urs Hanhart

«Am besten lässt sich Florin beruhigen, wenn man ihn im Kinderwagen über einen holprigen Weg stösst», sagt Strobel und lacht. «Vermutlich hat er sich beim Reiten an die Bewegung gewöhnt», witzelt sie. Denn Greta Strobel hat erst im achten Schwangerschaftsmonat eine Reitpause eingelegt.

Bereits fünf Tage nach Florins Geburt sass Strobel wieder auf dem Rücken ihrer geliebten Pferde. «Es hat mir richtig gefehlt», sagt sie. Der Kleine hat die Bekanntschaft mit den Pferden bereits gemacht. «Wenn ich ihn im Wagen oder im Arm dabei habe, beschnuppern sie ihn immer ganz sanft mit den Nüstern», sagt Strobel. Dem Geruch eines Neugeborenen können also auch Pferde nicht widerstehen.

Geburtsschild respektive -traktor vor dem Haus von Rolf und Greta. Bild: Arthur Gamsa

Zeit ist ein kostbares Gut

Geburtsbaum im Garten von Rolf und Greta. Bild: Arthur Gamsa

Der Herbst sei in der Landwirtschaft sehr stressig. «Ich nehme mir Zeit für meine Familie, so oft es geht. Im Winter wird es einfacher», sagt Rolf Meier. Greta Strobel ist seit der Geburt eine Vollzeitmami. «Ich gebe den Kleinen nicht gern ab», sagt sie. Dennoch möchte sie nach dem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten gehen. Geplant sei ein Pensum von 30 oder 40 Prozent. So bleibe noch genug Zeit für die Familie.

Eine Familie, die es ohne die Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht ...» gar nicht gäbe. Beide sind sich einig: Ein gemeinsames Kind hätten sie nicht, wenn sie sich nicht in dieser Sendung getroffen hätten.

Geburtsschilder gebastelt von Familie, Freunden und Vereinen vor dem Haus von Rolf und Greta. Bild: Arthur Gamsa

Hochzeitsglocken fast schon hörbar

Verlobt sind Greta und Rolf bereits länger. Den Ring trägt die 29-Jährige stolz an einer Kette um den Hals. «Der Ring ist zu klein», sagt Strobel. Ihre Finger seien von der Schwangerschaft noch etwas angeschwollen. «Der Termin für die Hochzeit steht. Nächstes Jahr im Sommer ist es so weit», sagt Rolf Meier, und die beiden schauen sich verliebt an.

«Wir kennen uns zwar erst etwas länger als ein Jahr, aber mir kommt es so vor, als würde ich Rolf schon ewig kennen», meint Strobel. Für ihre Zukunft wünschen sich beide ein glückliches Familienleben. «Eine gesunde Familie ist schon die halbe Miete», sagt Meier. Auch für weiteren Nachwuchs hätten sie auf dem Hof genügend Platz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen