Kundelfingerhof in Diessenhofen hat neu einen Eventpavillon

Event «Für spezielle Anlässe»: Der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs in Diessenhofen Anlässe auf dem Kundelfingerhof in Diessenhofen können neuerdings in einem Eventpavillon durchgeführt werden. Inhaber Riccardo Polla ist begeistert vom neuen Bauwerk. Janine Bollhalder 19.07.2022, 15.30 Uhr

Am Teich gelegen: Der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs. Bild: PD

Seinen ersten grossen Auftritt hatte er in der TV-Show «Landfrauenküche» von SRF: der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs. Das Diessenhofener Unternehmen will damit spezielle Anlässe wie beispielsweise Hochzeiten direkt am Wasser ermöglichen. «Der Eventpavillon ist ein festes Bauwerk», erklärt Riccardo Polla, Inhaber des Kundelfingerhofs.