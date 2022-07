Hüttwilen lagert Betrieb des Elektrizitätswerks aus

Energie Weil die Stromversorgung immer anspruchsvoller wird: Elektrizitätswerk Hüttwilen lagert hoheitliche Aufgaben aus Der Gemeinderat Hüttwilen sucht sich bei der Elektrizitätsversorgung externe Hilfe. Eine Firma aus Weinfelden erhält per sofort ein Mandat beim EW-Betrieb. Die Gesamtverantwortung bleibt aber bei der Gemeinde. Mathias Frei 07.07.2022, 04.10 Uhr

Auf den Dächern der Firma Nüssli ging kürzlich die viertgrösste PV-Anlage im Kanton Thurgau in Betrieb. Bild: PD

Die regulatorischen Vorschriften im Bereich der Niederspannungsnetze hätten in den letzten Jahren stetig zugenommen und seien komplexer geworden. Das schreibt der für die Elektrizitätsversorgung zuständige Gemeinderat Bruno Kaufmann in der aktuellen Ausgabe des Hüttwiler Gemeindepublikationsorgans «Seebachtaler News». Für die Betriebsführung und Verwaltung bedeute dies mehr Arbeit bei grösserer staatlicher Kontrolle. Es werde zunehmend mehr Professionalität und Fachwissen von allen involvierten Parteien gefordert. Der Hüttwiler Gemeinderat hat sich deshalb entschlossen, verschiedene hoheitliche Aufgaben inklusive Sicherheitsberatung in diesem Bereich an die IBG Engineering AG in Weinfelden auszulagern.

Bruno Kaufmann, Gemeinderat Hüttwilen. Bild: Kevin Roth

«Die Gesamtverantwortung ist und bleibt jedoch beim Betriebsleiter des Elektrizitätswerks beziehungsweise des Versorgungsunternehmens.»

So heisst es da. Im Kanton Thurgau sei dies so im Gesetz verankert und könne daher nicht übertragen werden. Der IGB-Geschäftsführer werde deshalb ab sofort in der Hüttwiler EW-Kommission Einsitz haben und sei Teil der Betriebsführung des Elektrizitätswerks Hüttwilen. Die IBG habe in der Vergangenheit bereits «hervorragende Ingenieurleistungen» für das Hüttwiler EW getätigt. Diese Auslagerung mache es zukünftig möglich, auch für das EW eine Finanzplanung über fünf Jahre zu erstellen.

Technische Arbeiten durch Werkmeister der Gemeinde

Die Beglaubigung von Fotovoltaikanlagen sei bereits zu einem früheren Zeitpunkt aus der Verwaltung ausgelagert und an das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) übertragen worden, schreibt Gemeinderat Kaufmann. Die technischen Arbeiten an der Netzinfrastruktur würden indes weiterhin von den Werkmeistern der Gemeinde durchgeführt. (red)