Energie «Verstehe das Tamtam nicht»: Thundorf bereitet sich auf historische Versammlung über Windpark vor und versteht Unmut in Nachbargemeinde Amlikon-Bissegg nicht Der geplante Windpark in Thundorf scheidet die Geister. Im Juni hat die Bevölkerung den Gemeinderat unter anderem zu mehr Transparenz aufgefordert. Jetzt äussert sich Gemeindepräsident Dani Kirchmeier zum aktuellen Stand, zu den angekündigten Entschädigungen des EKZ und über den Ärger in der Nachbargemeinde Amlikon-Bissegg. Samuel Koch Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.10 Uhr

Eine der knapp 200 Meter hohen Windkraftanlagen (Gesamthöhe inklusive Rotorblättern) im deutschen Verenafohren. Bild: Samuel Koch

Es graut ihm nicht vor der alles entscheidenden Gemeindeversammlung, auch wenn er sich fragt, wie diese im kommenden Mai mit erwarteter Rekordbeteiligung über die Bühne gehen soll. Es geht um die Abstimmung über die Nutzungsplanänderung, womit in Thundorf in einem ersten wegweisenden Schritt zumindest raumplanerisch der Weg frei wäre für den Bau eines Windparks. Gemeindepräsident Dani Kirchmeier sagt nicht ganz bierernst:

«Wir gehen sicher in die Geschichtsbücher ein.»

Dani Kirchmeier, Gemeindepräsident Thundorf. Bild: Donato Caspari

Ernst hingegen nehmen Kirchmeier und seine Gemeinderatsmitglieder die Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung. Denn der geplante Windpark mit derzeit acht möglichen Windturbinen spaltet die Gesellschaft, nicht nur in der Standortgemeinde am Wellenberg.

Zuletzt hat sich in der Nachbargemeinde Amlikon-Bissegg Unmut breitgemacht. Sowohl der dortige Gemeindepräsident Thomas Ochs als auch ein Grossteil der Einwohner in den nahe gelegenen Orten Wolfikon und Strohwilen fordern ein Mitspracherecht (diese Zeitung berichtete).

Thomas Ochs, Gemeindepräsident Amlikon-Bissegg. Bild: Mario Testa

Unverständnis da, Rückendeckung dort

In Thundorf stösst das auf Unverständnis, wie Gemeindepräsident Kirchmeier ausführt. Er betont: «Ich verstehe das Tamtam nicht.» Es gehe bei der Abstimmung im Mai lediglich um die kommunale Zonenplanänderung, notabene in der Gemeinde Thundorf und nicht in Amlikon-Bissegg.

Über das Projekt, das der Gemeinderat Thundorf seit jeher geschlossen befürwortet, sei die benachbarte Behörde bereits vor Jahren informiert worden. Damals habe aber niemand aus Amlikon-Bissegg mit den Thundorfern das Gespräch gesucht. Zudem habe der Grosse Rat dem Richtplan Windenergie längst zugestimmt.

Rückendeckung erhält der Thundorf Gemeinderat von ennet des Sonnenbergs. Der Gemeinderat Stettfurt unterstützt das Windprojekt ebenfalls, «weil es uns in der Stromproduktion unabhängiger macht und Windenergie hilft, die Stromlücke im Winter zu füllen», schreibt der Stettfurter Gemeinderat im Mitteilungsblatt «A-Z». Dem Gegenwind aus Amlikon-Bissegg kann er indes nichts abgewinnen, er meint:

«Es wiederholt sich also wieder einmal das, was man oft hört: ‹Ich bin schon dafür, aber bitte nicht bei mir.› Diese Haltung verstehen wir nicht.»

Markus Bürgi, Gemeindepräsident Stettfurt. Bild: Benjamin Manser

Der Thundorfer Gemeinderat habe sich schon früh positioniert und daher eine Vorreiterrolle übernommen. Die Thundorferinnen und Thundorfer, die dem Windpark positiv gestimmt seien, «nehmen diese mächtigen Produktionsanlagen vor der Haustüre in Kauf und leisten so einen direkten Beitrag an eine umweltschonende und heimische Stromproduktion, die uns allen zugutekommt», heisst es in der Mitteilung weiter. Das verdiene Anerkennung.

Karte mit geplanten Standorten der acht Windturbinen. Bild: Printscreen/EKZ

Trotz Unkenrufen aus Amlikon-Bissegg kümmert sich Dani Kirchmeier lieber um die Geschehnisse in seiner Gemeinde, wo Gegner und Befürworter verbal die Klingen kreuzen. An der Gemeindeversammlung im Juni haben Gegner des Windparks mehrere Anträge gestellt und allesamt durchgebracht. So muss der Gemeinderat die Bevölkerung drei Monate vor der wegweisenden Abstimmung schriftlich orientieren und einen Monat davor Vertragsinhalte preisgeben. Dazu sagt Kirchmeier:

«Es gibt ja laufend Informationen, und mit dem Öffentlichkeitsprinzip sind ja sowieso alle Verträge einsehbar.»

Darum machen diese Anträge aus seiner Sicht keinen Sinn. Der Forderung nach einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung kommt der Gemeinderat eher nicht nach. «Das war nur ein Wunsch», sagt Kirchmeier. Und die Frage nach einer getrennten Abstimmung Nutzungsplanänderung Wind von der restlichen Ortsplanungsrevision verletze wohl geltendes Recht, meint Kirchmeier, ehe es die Gemeinde zuerst noch von Juristen prüfen will.

Offizielle Visualisierung des Windparks mit Sicht aus Wolfikon. Bild: PD/EKZ

Rund vier bis fünf Steuerprozente alleine für Thundorf

Die zuletzt von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) publik gemachten Entschädigungen begrüsst Kirchmeier. So fliessen laut Modell 2,5 Prozent des jährlichen Windpark-Umsatzes in die Gemeindekasse, weitere 2,5 Prozent an die betroffenen Grundeigentümer, und nochmals 2,5 Prozent gehen in einen Fonds für Thundorf und die nächst gelegenen Nachbargemeinden. Vom Jahresumsatz von bis zu 5,2 Millionen Franken entspräche die Gesamtentschädigung jährlich bis zu 390'000 Franken. Kirchmeier sagt:

«Es ist nicht nichts, immerhin kommt alleine der Beitrag für die Gemeinde Thundorf rund vier bis fünf Steuerprozenten gleich.»

Mit diesem Geld könne sich die Standortgemeinde sicher etwas mehr leisten, auch wenn sich der Gemeinderat nicht des Geldes wegen längst für den Bau einer Windkrafteinlage ausgesprochen hat. Ausserdem bedenkt Kirchmeier, dass die Entschädigungen indexiert seien, sprich sich der Anteil bei steigenden Strompreisen erhöhen könnte.

Offizielle Visualisierungen des EKZ. Video: EKZ

Begleitgruppe als Scharnier zwischen Bevölkerung und Windpark

Das EKZ treibt derweil seine gestartete Umweltverträglichkeitsprüfung voran, deren Resultate im Januar vorliegen sollen, wie Mediensprecher Christian Schwarz sagt. Er betont, dass die Standorte und Anzahl der Windturbinen nicht in Stein gemeisselt seien. «Je nach Resultaten braucht es entsprechende Nachbesserungen», meint er. Das betreffe etwa Themen wie Lärm, Schattenwurf oder Vogelschutz.

Neuerdings sitzen auch Vertreter der Gemeinde Amlikon-Bissegg in der Begleitgruppe, die laut Schwarz «als Scharnier zwischen Bevölkerung und dem Windprojekt» fungiert. Die angekündigten Entschädigungen bezeichnet er indes als nicht matchentscheidend. Allerdings sei die Beteiligung immer klar und naheliegend gewesen. Schwarz sagt:

«Es braucht Anlagen, die für alle verträglich sind.»

Christian Schwarz, Mediensprecher EKZ. Bild: PD

Zu den Forderungen aus Amlikon-Bissegg sagt Schwarz, dass die Vorabklärungen des Kantons seit Jahren sowie der kantonale Richtplan mit Eintrag Windenergie vom Grossen Rat im Mai 2020 und vom Bundesrat im Oktober 2021 genehmigt wurde. «Wir suchen uns die Standorte nicht aus, sondern entscheiden nach Ausschlusskriterien», sagt er und meint etwa raumplanerische Vorgaben, genügend Wind, Grundwasser oder Lärmverträglichkeit.

Über allfällige Einspracheberechtigungen von Betroffenen aus den Nachbargemeinden will er sich indes nicht aus dem Fenster lehnen. Bei allfälligen Baugesuchen nach der Thundorfer Abstimmung zur Nutzungsplanänderung könnte die Betroffenheit über Gemeindegrenzen hinaus entscheiden, ob jemand einspracheberechtigt ist oder nicht. Aber Schwarz betont: «Ich bin kein Jurist.»

