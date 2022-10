Am Montagabend, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr lädt die Gemeinde Thundorf in den Gemeindesaal zu einer Info über den Rahmennutzungsplan und den Gestaltungsplan Windenergie ein. Zunächst erhielten auch die Einwohner der umliegenden Gemeinden Hüttlingen und Amlikon-Bissegg eine Einladung für diesen Abend. Wegen «mangelnder Platzverhältnisse» aber sollen die Auswärtigen nun an einem separaten Informationsanlass am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr im Gemeindesaal informiert werden, was eine Betroffene als «Ausladung» taxiert. (sko)