Anpassung Stromtarife Elektrizitätswerk Diessenhofen (EVD) 2023

Energie Rund 15-mal höher als letztes Jahr und Mehrbelastung von 65 Franken pro Haushalt: Auch Diessenhofer EW sieht sich zu Anpassung der Stromtarife gezwungen Das Elektrizitätswerk Diessenhofen (EVD) erhöht für das kommende Jahr die Strompreise für alle Kundengruppen. Der Stadtrat der Stadtgemeinde Diessenhofen hat die Änderungen genehmigt. 30.08.2022, 16.00 Uhr

Strommasten bei der Swissgrid-Schaltanlage bei Laufenburg. Bild: Claudio Thoma

Was vielerorts passiert, steht nun auch im Unterthurgau an. Im Vergleich zum laufenden Jahr steigen die vorgelagerten Netzkosten (Netztarif und Leistung) für das Elektrizitätswerk Diessenhofen (EVD) im kommenden Jahr überdurchschnittlich, und zwar um 3,4 Prozent pro Kilowattstunde (kWh). Die Systemdienstleistungen (SDL) für das Übertragungsnetz steigen 2023 auf 0.46 Rappen pro kWh (2022: 0.16 Rappen) an. Das hat der Stadtrat genehmigt und die angepassten Tarife auf der Website der Stadtgemeinde publiziert.

«Als Auslöser führt Swissgrid hauptsächlich die markant gestiegenen Preise auf den Strommärkten auf», teilt die Stadtgemeinde Diessenhofen mit. Die nationalen und kommunalen Abgaben hingegen würden für 2023 unverändert bleiben. Weiter heisst es:

«Ein effizienter Betrieb und Unterhalt unserer Elektroanlagen sowie eine sorgsame, dennoch nachhaltige Investitionsplanung in die Erneuerung des Netzes, wirken sich positiv auf unsere Netzkosten aus.»

Die Preise am Energiemarkt verzeichnen innerhalb der letzten Monate einen ausserordentlich starken Anstieg. Aktuell liege der Einkaufspreis am Spotmarkt über 120 Rappen/kWh, also rund 15-mal höher als letztes Jahr.

Jährlich zirka 65 Franken teurer pro Haushalt

Dank der strukturierten Energiebeschaffung und dem frühzeitigen Einkauf folgen die Strompreise des EVD nicht vollumfänglich der aktuellen Marktentwicklung. Das EVD konnte für 2023 die Energie für unter 7,5 Rappen pro kWh einkaufen. Daraus folge, dass die summierten Kosten Energie/Netznutzung und Abgabe in den Tarifen 2023 gegenüber dem Vorjahr 2022 höher ausgefallen sind. Diese seien für die Kundschaft immer abhängig von deren eigenen individuellen Verbrauchs- und Bezugscharakteristik. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von zirka 4500 kWh/Jahr muss mit einer Mehrbelastung von zirka 65 Franken gegenüber dem aktuellen Jahr rechnen.

Die EVD-Stromprodukte, welche aus regionaler Produktion stammen, wie Thurgauer Naturstrom aqua eco, aqua bio und aqua sun sollen weiterhin im Angebot bleiben. Mit der Vielfalt an erneuerbaren Stromprodukten verfolge das EVD die Energieziele 2050 sowie die Ziele der Energiestadt Diessenhofen. (red)