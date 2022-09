EKZ informiert über jährliche entschädigung für Windpark Thundorf

Energie Jährliche Entschädigung bis zu 390’000 Franken: EKZ informieren über Abgeltungen für geplanten Windpark in Thundorf Die Elektrizitätswerke Zürich planen auf Thundorfer Boden einen Windpark. Das Vorhaben sorgt bei den Anwohnern für Freude und Frust. Die Initianten haben nun ein Modell entwickelt, das den Mehrwert des Projekts aufzeigen soll. 28.09.2022, 16.05 Uhr

Windräder wie dieses sollen auf Thundorfer Boden für nachhaltige Energie sorgen. Bild: PD/ Roger Gruetter

Der Windpark Thundorf spaltet die Meinungen. In der Standortgemeinde Thundorf sowie in den umliegenden und mitbetroffenen Gemeinden gibt es Befürworter und Gegner. Nach der Ankündigung im Juni hat das Projektteam der Elektrizitätswerke Kanton Zürich (EKZ) ein Modell entwickelt. Wie es in einer Medienmitteilung der EKZ heisst, soll das Modell aufzeigen, welchen Mehrwert das Projekt nebst der Produktion von erneuerbarem Winterstrom bietet.

Der Standortgemeinde Thundorf winkt gemäss Modell bei Realisierung des Projekts ein Solidaritätsbeitrag von 2,5 Prozent des jährlichen Umsatzes. Mit derselben Summe werden die Grundeigentümer der Anlagenstandorte für das Windprojekt entschädigt. Ausserdem ist ein Fonds für Thundorf und die dem Windprojekt am nächsten gelegenen Nachbargemeinden vorgesehen, in den ebenfalls ein Betrag in der Höhe von 2,5 Prozent des jährlichen Umsatzes von bis zu 5,2 Millionen fliessen soll.

Die Gesamtentschädigung von 7,5 Prozent ist höher als in der Branche üblich, teilen die EKZ mit. Nach aktuellem Projektstand könnte sich dieser Gesamtbetrag auf bis zu 390'000 Franken belaufen.

Blick auf Thundorf. Bild: Andrea Stalder

Miteinbezug von lokalem Gewerbe und der Industrie

Die Windanlagen werden von einer Gesellschaft projektiert und betrieben, die noch in diesem Jahr gegründet werden soll. Die Gemeinde Thundorf werde vom Steuerertrag dieser geplanten Gesellschaft profitieren, schreiben EKZ. Ausserdem soll sie lokalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen ermöglichen, sich anteilsmässig am Windprojekt zu beteiligen. Bei der Realisierung des Projekts ist vorgesehen, das lokale Gewerbe und die Industrie miteinzubeziehen.

Die EKZ prüfen in Zusammenarbeit mit Umweltverbänden, lokalen Verbänden sowie anderen Gruppen Kompensationsmassnahmen, beispielsweise landwirtschaftliche Aufwertungen, die Sanierung von Infrastrukturen, aber auch Massnahmen im Umweltbereich und die Reduktion von Lichtemissionen.

Eine Übersicht der geplanten und veränderten Standorte. Bild: PD/EKZ

Im Laufe der Hauptuntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung, hat das Projektteam die Anlagenstandorte erneut leicht angepasst. Grundlage dafür waren Ergebnisse aus dem Dialog mit den kantonalen Fachstellen und den Umweltverbänden. Die Anpassung sei auch ein Element des raumplanerischen Prozesses, den die Gemeinde Thundorf parallel zur Entwicklung des Windprojekts durchläuft, heisst es in der Mitteilung weiter.

Wie geht es weiter?

Die Politische Gemeinde Thundorf lädt am 24. Oktober zu einem Informationsanlass bezüglich der Ortsplanungsrevision ein. Laut EKZ markiert der Infoanlass den Start des Mitwirkungsverfahrens zur Nutzungsplanänderung. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindesaal. Am 9. Januar beginnt die Arbeit für den Gestaltungsplan und den Umweltverträglichkeitsbericht, die im März öffentlich eingesehen werden können. Voraussichtlich Ende Mai stimmen die Stimmbürgerinnen und -bürger Thundorfs über die Nutzungsplanänderung ab.

Der Zeitplan für das Windprojekt Thundorf. Bild: PD/EKZ

Das Windprojekt bewegt auch die angrenzende Gemeinde Amlikon-Bissegg. Am Donnerstagabend, 29. September, erfährt die Bevölkerung von Amlikon-Bissegg mehr über das Projekt, hört Standpunkte der Befürworter und Gegner und kann Fragen stellen. (red/jab)

Mehr Informationen unter: www.windenergie-thundorf.ch