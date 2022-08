In Uesslingen-Buch steigen Stromtarife massiv

In der Energiesonderkommission der politischen Gemeinde hat sich eine der vier aktiven Arbeitsgruppen mit dem Thema Wärmeverbund befasst. Daraus ist nun schon Konkreteres entstanden. In Buch läuft gemäss Gemeinderat Andreas Richiger eine Machbarkeitsstudie. Den Lead hat der Verein Dorfläbe Buch. Die Bedarfsabklärung in Form einer Umfrage unter den Buchemerinnen und Buchemern steht kurz vor dem Abschluss. In Uesslingen soll in nächster Zeit ebenfalls eine Machbarkeitsstudie lanciert werden, auch hier steht zuerst eine Bedarfsabklärung an. (ma)