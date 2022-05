Energie Autarkie der Wärmebereitstellung als Ziel: Diessenhofen will seine Altstadt bald mit Rheinwasser beheizen Das Rheinstädtchen Diessenhofen plant, das energetische Potenzial des vorbeifliessenden Rheins zu nutzen. So soll der ökologische Fussabdruck um bis zu 95 Prozent reduziert werden. Die Investitionen belaufen sich aber auf 20 bis 40 Millionen Franken. Thomas Brack 31.05.2022, 16.30 Uhr

Die über 200 Jahre alte Holzbrücke führt über den Rhein nach Diessenhofen. Bild: Thomas Brack

Die Gas- und Erdölpreise explodieren. Einmal mehr wird Europa und damit auch der Schweiz bewusst, wie abhängig wir von der fossilen Energieversorgung sind. Und zusätzlich von Lieferanten, die alles andere als «sichere Kantone» sind, wie die jüngsten Ereignisse in der Ukraine schmerzlich ans Tageslicht bringen.

In dieses Umfeld passt folgende Idee wie der Hammer auf den Nagel: Thermische Energie aus dem Rheinwasser zum Beheizen der Altstadt Diessenhofen verwenden. Damit wird die Redewendung «Wasser in den Rhein tragen» umgedeutet im Sinne von «Wärme aus dem Rhein holen». Die Idee basiert auf einer vom Kanton Thurgau veröffentlichten Machbarkeitsstudie zur thermischen Nutzung von Bodensee und Rhein. Regierungsrat Walter Schönholzer sprach im Herbst davon, die «einheimische Energiequelle vor unserer Haustüre» zu nutzen.

Technologischer Sprung vorwärts

Also soll die thermische Energie des Rheinwassers alsbald gewonnen werden können. Dass dies nicht beim frommen Wunsch bleibt, lässt jedenfalls die kantonale Machbarkeitsstudie vermuten. Deren Fokus liegt in der Altstadt von Diessenhofen und deren angrenzenden Gebieten. Weitere Zonen wurden in die Beurteilung einbezogen, der aktuelle Wärmebedarf auf dem Gemeindegebiet Diessenhofen erfasst.

Primär-, Sekundär- und Tertiärkreisläufe der thermischen Nutzung. Bild: PD/Kanton Thurgau

Aus wirtschaftlichen Gründen wird nicht primär ein Wärme-/Kältenetz beurteilt, sondern ein Fernwärmenetz mit Energienutzung aus dem Rhein. Aktuell mitbeteiligt ist auch der Kanton Thurgau, das Amt für Umwelt und die Abteilung Energie. Angestrebt wird ein ökologischer Fussabdruck von 85 bis 95 Prozent CO 2 -Reduktion.

Wirtschaftlichkeit mach- und vertretbar

Die Investitionen werden je nach Umfang 20 bis 40 Millionen Franken betragen. Die Wärmegestehungskosten – die Summe der Kosten, die bei der Erzeugung einer Wärmeeinheit für den Betreiber der Anlage entstehen – belaufen sich je nach Umfang und Etappierung auf 14 bis 18 Rappen pro kWh. Die Wirtschaftlichkeit ist daher aktuell mach- und vertretbar.

Alleine der erforderliche Leitungsbau bezogen auf Haupt- und Nebenstrassen ist umfangreich. Die Gräben verfügten über eine Tiefe von zirka 1,5 Metern und eine Breite von 100 bis 130 Zentimetern. Gesamtheitlich wären ungefähr vier Kilometer lange Leitungen zu ziehen. Diessenhofens Stadtpräsident Markus Birk sagt dennoch optimistisch:

«Da die Leitungsführung prioritär im Strassenbereich erfolgt, können die Arbeiten sinnvoll genutzt werden für gleichzeitige Strassenerneuerung und -unterhalt.»

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: Thomas Brack

Das Projekt soll stufenweise umgesetzt werden, dass Stimmvolk und Eigentümer stets einbezogen sind. Ziel sei die Autarkie der Wärmebereitstellung. Der Diessenhofer Stadtrat strebt an, bereits an der Gemeindeversammlung im November 2022 vom Souverän grünes Licht für einen Planungskredit zu erhalten. Die Projektphase dauert von 2022 bis 2024, die Bauphase wird ab 2025 eingeleitet, und die ersten Anschlüsse werden ab 2027 möglich. Der Terminierung ist zu entnehmen, dass der Stadtrat Gas geben will, um eben von diesem unabhängig zu werden.

So gehen Sie vor Der Thurgau ist bei der Beantragung eines kantonalen Förderbeitrags im Energiebereich als einer der ersten Kantone voll digital unterwegs. Und so geht es: Zuerst müssen Offerten eingeholt, anschliessend das Fördergesuch online eingereicht werden (https://energiefoerderung.tg.ch). Falls erforderlich, muss dann das Baugesuch eingereicht werden. Bis der Förderentscheid gefällt ist, dauert es vier bis sechs Wochen. Gibt es vom Kanton grünes Licht, muss das Vorhaben in der Regel innert zweier Jahre realisiert werden. Und zum Schluss gilt es, eine Ausführungsbestätigung abzugeben. (ck)